YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu: - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu:

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- "(Türkiye-Azerbaycan) Savunma sanayisi teknolojilerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere işbirliğimizi doktora programlarıyla taçlandıracağız"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi teknolojilerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere yapılan işbirliğini doktora programlarıyla taçlandıracaklarını belirtti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla gittiği Antalya'da Azerbaycan basınına konuştu.

İki ülke arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinden ortak bilimsel araştırmalara, genç akademisyenlerin yetiştirilmesinden Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine uzanan kapsamlı bir model oluşturulduğunu anımsatan Özvar, yükseköğretim ve bilimsel araştırmalardaki bu ortaklığın dünyaya örnek nitelikte olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'da verdiği mesajın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Özvar, "Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bu iki kardeş halkı birbirinden ayıramaz. İki devlet başkanının Şuşa'da vermiş olduğu fotoğraf, iki kardeş ülkenin birbirine nasıl sağlam bağlarla bağlı olduğunu bütün dünyaya bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Şuşa'daki mesajı "tarihi" olarak nitelendiren Özvar, bunun yalnızca dostlara değil iki ülkeye dost olmayan çevrelere de güçlü bir mesaj verdiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda eğitim, bilim ve yenilik alanlarında çalışmaya devam edeceklerini belirten Özvar, YÖK ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığının üniversiteler arası bilimsel ve akademik işbirliğinde geçmişte görülmediği ölçüde yakın çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

"Akademik hareketlilik, ortak bilimsel araştırmalara taşındı"

Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırmalar alanında bütün dünyaya örnek olabilecek işbirliği modeli geliştirdiklerini, bu modelin ilk aşamalarından birinin öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin artırılması olduğunu anlattı.

Akademik hareketliliğin, işbirliğinin temeli olduğuna işaret eden Özvar, bunun ortak bilimsel araştırmalarla ileri seviyeye taşındığını belirtti.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin iki ülkenin yükseköğretim alanındaki ortaklığının en somut örneği olduğunu vurgulayan Özvar, Bakü'deki üniversite çatısı altında 3 Türk üniversitesinin programlarının yer aldığını ve Azerbaycanlı gençlerin bu programlarda eğitim görmeye başladıklarını hatırlattı.

Üniversitenin faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Özvar, YÖK'ün bu amaçla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

"Ortaklık, stratejik alanlarda daha da derinleşecek"

Özvar, iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında hiç olmadığı kadar yakın ve verimli ilişkiler geliştirdiğine işaret ederek, bu işbirliğinin en önemli temsilcilerinin üniversiteler olduğunun altını çizdi.

İlerleyen dönemde iki ülke arasında akademik ortaklığın stratejik alanlarda daha da derinleştirileceğini belirten Özvar, "Savunma sanayisi teknolojilerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere işbirliğimizi doktora programlarıyla taçlandıracağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
AzerbaycanTürkiyeGüncelSon Dakika

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