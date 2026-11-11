YÖK Başkanı, eczacılık ve diş hekimliğinde çift anadal teşvikini gelecek yıla hazırlıyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı, eczacılık ve diş hekimliğinde çift anadal teşvikini gelecek yıla hazırlıyor

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YÖK Başkanı, eczacılık ve diş hekimliğinde çift anadal teşvikini gelecek yıla hazırlıyor
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YÖK Başkanı Erol Özvar, eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik çift anadal teşvikini gelecek yıla yetiştirmeye çalışacaklarını açıkladı. Özvar, bunun yeni bir hak olmadığını, öğrencilerin farklı programlarda eğitim almasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik çift anadal teşvikini gelecek yıla yetiştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Belirli bir başarı sıralamasının üzerinde yer alan öğrencilerin farklı alanlarda da eğitim alabilmelerini teşvik edeceklerini belirten Özvar, benzer uygulamaların diğer programlar için de geliştirileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere geldiği Antalya'da, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çift anadal uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlaşırken farklı disiplinlerden de bilgi ve beceri kazanmalarını önemsediklerini söyledi. Çift anadal yapmanın üniversite öğrencileri için halihazırda mevcut bir hak olduğunu hatırlatan Özvar, yeni bir hak oluşturmadıklarını, akademik başarısı yüksek öğrencilerin bu imkandan daha fazla yararlanmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Özvar, "Zaten ikinci anadal yapma hakkı bütün öğrencilerimizin var. Dolayısıyla biz yeniden böyle bir hak ihdas etmiyoruz. Şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz ikinci anadal veya yandal yapabiliyor. Bizim yapmak istediğimiz, belirli bir başarı sıralamasının üzerinde yer alan gençlerimizin kendi bölümlerini destekleyecek farklı programlarda da eğitim alabilmelerini teşvik etmek" dedi.

Eczacılık öğrencilerinin mühendislik veya ilgili başka programlarda eğitim almasının kendi alanlarında yeni çalışmalar ortaya koymalarına katkı sağlayabileceğini belirten Özvar, bu sayede öğrencilerin daha üretken hale gelebileceklerini ifade etti.

ÜNİVERSİTELERİN FİZİKİ İMKANLARI DİKKATE ALINACAK

Eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik teşvik uygulamasının hazırlık gerektirdiğini belirten Özvar, düzenlemeyi mümkün olduğunca bütün üniversitelerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Üniversitelerin fiziki koşullarının ve kampüs imkanlarının uygulamanın kapsamını belirlemede önemli olduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin kampüsleri, öğrencilerimizin başarı sıralaması ve diğer hususları dikkate alarak önümüzdeki seneye bu teşviki yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, benzer teşviklerin diğer programlar için de gündeme geleceğini belirterek öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artıracak, iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayacak yeni imkanlar geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİMLE ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİ ÇEŞİTLENECEK

Yükseköğretimin birbirinden bağımsız ve yalnızca kendi alanına odaklanan programlardan oluşmasını istemediklerini vurgulayan Özvar, öğrencilerin farklı disiplinlerle etkileşim içinde yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Özvar, "Öğrencilerimizin bir programa devam ederken diğer programlardan da olabildiğince yandal veya ikinci anadal yoluyla yararlanarak eğitimlerini zenginleştirmelerini bekliyoruz" dedi.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerle birlikte mesleklerin gerektirdiği becerilerin çeşitlendiğine dikkati çeken Özvar, hangi alanda eğitim görürse görsün öğrencilerin yeni yetkinlikler kazanmasının giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti. Farklı disiplinlerde eğitim almanın öğrencilerin kendi ana dallarındaki uzmanlıklarını zayıflatmayacağını vurgulayan Özvar, bu yaklaşımı pergel benzetmesiyle şöyle anlattı:

"Bir ana dal mutlaka olmalı. Pergelin sabit ayağı gibi ana dalımız yerinde dururken diğer ayağını mümkün olduğu kadar açarak beceri alanımızı genişletmemiz lazım. Bir sabit beceri üzerinden beceri çemberinin çapını büyütmeye çalışıyoruz."

Özvar, öğrencilerden ve ailelerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini yeni teşvikler geliştirme konusunda cesaretlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA
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