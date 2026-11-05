YÖK Başkanı Özvar: "Yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: "Yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz"

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YÖK Başkanı Özvar: "Yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz"
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YÖK Başkanı Özvar: "Yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz"
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Ülke olarak yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Ülke olarak yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Ankara'da düzenlendi. YÖK Başkanı Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, yükseköğretimde araştırma kapasitesinin ve eğitim kalitesinin artırılmasının, gençlerin yeni becerilerle donatılmasının stratejik öncelikleri olduğunu belirterek, üniversitelerin ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmasının önemini vurguladı. Hacettepe Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi kimliğine dikkat çeken Özvar, üniversitenin 2025 yılında araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında bilimsel yayın ve toplam atıf sayısında ilk sırada yer aldığını, 292 ulusal projeyle üçüncü, bu projeler kapsamında sağlanan 250 milyon lirayı aşan araştırma fonuyla ise birinci olduğunu ifade etti. Hacettepe'nin doktora öğrencisi ve mezun sayılarında da Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversiteleri arasında bulunduğunu belirten Özvar, üniversitenin uluslararası araştırma fonlarından daha fazla yararlanmasını ve bilimsel projelerde koordinatörlük sorumluluğu üstlenmesini beklediklerini dile getirdi. Konuşmasında ayrıca terörsüz Türkiye hedefinin milli birlik ve kardeşliği güçlendireceğini, üniversitelerin bu sürece bilimsel ve toplumsal katkı sunması gerektiğini belirten Özvar, Gazze'de yaşananlara da değinerek Filistin halkıyla dayanışmanın süreceğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye hedefi, insanımızın refahını daha fazla yönlendirmesine zemin hazırlayacaktır"

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'ye refah getireceğini ve tüm vatandaşları bütünleştireceğini belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan Terörsüz Türkiye hedefi, milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirecek, ülkemizin yarınlarını kalkındırmaya ve insanımızın refahını daha fazla yönlendirmesine zemin hazırlayacaktır. Gençlerimize güven ve umut içinde yaşayacakları bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit olan güvenlik görevlilerimizi ve terör saldırılarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anarım. Üniversitelerimizde bilimsel araştırmaları ve akademik etkinlikleriyle bu hedefe katkı sunmaları, gençlerimizi meselenin tarihi ve toplumsal boyutlarıyla kavramalarına, milli birlik ve kardeşlik bilincinin güçlenmesine rehberlik etmelidir. Üniversitelerimizin insani sorumluluğu bugün Gazze'de yaşanan felaket karşısında da dayanışmayı gerektirmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar insanlığın vicdanında derin bir yara açmış, Filistin halkının varlığını ve geleceğini de hedef almıştır. İnsan hayatının, bilginin ve eğitimin değerini savunan üniversitelerimiz, Filistin halkıyla dayanışmayı bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde sürdürecektir" diye konuştu.

"Yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz"

Nitelikli iş ve insan gücünün her ülke için önemli olduğuna değinen Özvar, "Ülke olarak yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz. İhtisaslaşma ve bölgesel kalkınma politikalarımızla üniversitelerimizin rekabetçi ve güçlü oldukları alanlarda derinleşmelerini, bulundukları bölgenin gelişmesine ve sosyal hayatına katkı sunmalarını hedeflemekteyiz. Araştırma üniversitelerimizde ise özgün bilimsel çalışmalar ve projeler üretmelerini, daha yüksek toplumsal katkı sağlamalarını, nitelikli araştırmacılar yetiştirmelerini ve uluslararası bilim dünyasından daha görünür olmalarını beklemekteyiz. Araştırma üniversitesi olmak kaynakların kullanımından doktora eğitimine, kurumsal önceliklerden akademik iş birliklerine kadar bütün faaliyetlerde yüksek bilimsel hedefler gözetmeyi gerektirmektedir. Üniversitemizin araştırma performansına ilişkin göstergeler bu alandaki gücünü somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu gerçekten hepimiz açısından memnuniyet vericidir. Hacettepe Üniversitesi, 2025 yılında araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında bilimsel yayın sayısı ve toplam atıf sayısı bakımından ilk sırada yer almıştır. Bu açıdan bütün hocalarımızı kutlamak istiyorum. Aynı yıl 292 ulusal projeyle 3'üncü sırada bulunurken, 250 milyon lirayı aşan araştırma fonuyla ilk sırada yer almıştır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Cahit Güran, ATO Başkanı Gürsel Baran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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