YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK'ü kaldırma sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK'ü kaldırma sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK\'ü kaldırma sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK\'ü kaldırma sözü verdi
Haber Videosu

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, YÖK'ün 45'inci kuruluş yıl dönümünde YÖK binası önünde iktidara gelirlerse kurumu kaldıracaklarını açıkladı. Aydın, sınav ücretlerindeki yüzde 700'e varan artışı ve barınma sorununu eleştirerek özgür üniversite vaat etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, YÖK binası önünde yaptığı açıklamada, "YÖK'ün görevi öğrencilerin seslerini susturmak değil, eğitim hakkını, akademik özgürlüğü ve üniversitelerin bilimsel özerkliğini korumaktır" dedi. Aydın, "Akademisyenlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan araştırma yaptığı, gençlerin eleştirdiği ve sorguladığı için cezalandırılmadığı özgür üniversiteleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluşunun 45'inci yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileriyle birlikte YÖK binası önünde basın açıklaması yaptı. "YÖK gidecek üniversiteler özgürleşecek" yazılı pankartın ardında toplanan üniversiteli gençler, "Özgür kampüsler için özerk eğitim" yazılı dövizler taşıdı.

Cem Aydın, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Üniversitelerin görevi gerçeğin peşinden gitmektir. Sorgulamaktır, araştırmaktır, üretmektir. Topluma eleştirel düşünce kazandırmak ve ülkenin geleceğine yön vermektir. Ancak bugün, 45 yıllık YÖK düzeni üniversitelerimizin özgür ve demokratik bir yapıya kavuşmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Üstelik iktidara gelirken YÖK'ü kaldırma sözü veren AK Parti, çok övündükleri çeyrek asırlık iktidarlarında bu kurumu kaldırmak yerine tam aksine üniversiteler üzerindeki baskıyı darbe döneminden bile daha fazla artırdı. Üniversitelerin yöneticilerini bilim insanları değil, siyasi iktidar belirliyorsa orada özerklikten söz edilemez. Liyakatin yerini siyasi sadakat alıyorsa orada bilimsel özgürlükten de düşünce özgürlüğünden de bahsedilemez."

Aydın, YÖK'ün anayasal görevleri arasında yükseköğretimi planlamak, eğitim ve öğretimi düzenlemek, bilimsel araştırmaları desteklemek ve yükseköğretim kurumlarını denetlemenin bulunduğunu hatırlatarak, üniversitelerin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Aydın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları yaşadığını, yurtlarda yer bulmakta zorlandığını, ders çalışmak ve geleceklerini planlamak yerine temel ihtiyaçlarını karşılayabilmenin hesabını yapmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sınav ücretlerinde yüzde 700'e varan artışlar yapıldığını kaydeden Aydın, "Bir ülkenin gençleri üniversite sıralarında bilim üretmeyi değil, ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyorsa ortada ciddi bir yükseköğretim sorunu vardır" dedi.

"ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, ÖZGÜR TOPLUMUN GÜVENCESİDİR"

"Nitelikli eğitimde, fırsat eşitliğinde ve akademik özgürlükte böylesine ciddi sorunlar yaşanırken YÖK'ün öğrenci eylemlerine yönelik tutumu da kurumun önceliklerini açıkça ortaya koyuyor" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı milyonlar meydanlara, sokaklara çıkmışken ve üniversitelerde boykotlar sürerken YÖK ne yaptı? Üniversitelere bir yazı gönderdi. Boykot eylemleriyle ilgili öğrenciler ve akademisyenler hakkında adli ve idari işlemler yapılmasını, bu işlemlerin kendisine bildirilmesini istedi. Soruyoruz, üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanması neden bir disiplin meselesine dönüştürülüyor? Gençlerin itirazından, eleştirisinden, söz söylemesinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Üniversiteler, gençlerin susturulduğu değil, özgürce konuşabildiği yerler olmalıdır. YÖK'ün görevi öğrencilerin seslerini susturmak değil, eğitim hakkını, akademik özgürlüğü ve üniversitelerin bilimsel özerkliğini korumaktır. Akademisyenlerin düşüncelerini açıklarken soruşturma kaygısı taşıdığı, öğrencilerin demokratik haklarını kullanırken cezalandırılmaktan korktuğu bir ortamda özgür düşünce gelişmez. Bilimin özgür olmadığı yerde ilerleme, liyakatin yok sayıldığı yerde nitelikli eğitim olmaz. Çünkü özgür üniversite, özgür toplumun güvencesidir."

"TORPİLİN DEĞİL LİYAKATİN ESAS ALINDIĞI ÜNİVERSİTELERİ İNŞA EDECEĞİZ"

Aydın, YENİ Parti'nin iktidara gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları düzenlemeleri ise şöyle sıraladı:

"YENİ Parti olarak iktidara gelir gelmez, üniversitelerin özerkliğine darbe vuran bu işe yaramaz kurumu kaldıracağız. Üniversitelerimizi siyasi iktidarın kontrolünden kurtaracak; akademik, idari ve mali özerkliği güvence altına alan demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir yükseköğretim sistemi kuracağız. Rektörlerin siyasi tercihlerle değil, liyakat ve bilimsel yeterlilik esas alınarak, üniversite bileşenlerinin demokratik katılımıyla belirlendiği bir düzen oluşturacağız. Torpilin değil liyakatin, siyasi sadakatin değil bilimsel başarının esas alındığı üniversiteleri inşa edeceğiz. Akademisyenlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan araştırma yaptığı, gençlerin eleştirdiği ve sorguladığı için cezalandırılmadığı özgür üniversiteleri hayata geçireceğiz. ve en önemlisi, Gençlerin üniversiteye adım attığı ilk günden itibaren geçim, barınma ve beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kalmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Yeni PartiCem AydınPolitikaGençlikEğitimGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
İşte Sergen Yalçın’ın kalemini kırdığı 9 isim İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
15:04
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş’e acil iniş yaptı
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş'e acil iniş yaptı
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:13:42. #.0.3#
SON DAKİKA: YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK'ü kaldırma sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android