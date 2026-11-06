YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, YÖK\'ü kaldırma sözü verdi

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, YÖK binası önünde yaptığı açıklamada, "YÖK'ün görevi öğrencilerin seslerini susturmak değil, eğitim hakkını, akademik özgürlüğü ve üniversitelerin bilimsel özerkliğini korumaktır" dedi. Aydın, "Akademisyenlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan araştırma yaptığı, gençlerin eleştirdiği ve sorguladığı için cezalandırılmadığı özgür üniversiteleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluşunun 45'inci yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileriyle birlikte YÖK binası önünde basın açıklaması yaptı. "YÖK gidecek üniversiteler özgürleşecek" yazılı pankartın ardında toplanan üniversiteli gençler, "Özgür kampüsler için özerk eğitim" yazılı dövizler taşıdı.

Cem Aydın, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Üniversitelerin görevi gerçeğin peşinden gitmektir. Sorgulamaktır, araştırmaktır, üretmektir. Topluma eleştirel düşünce kazandırmak ve ülkenin geleceğine yön vermektir. Ancak bugün, 45 yıllık YÖK düzeni üniversitelerimizin özgür ve demokratik bir yapıya kavuşmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Üstelik iktidara gelirken YÖK'ü kaldırma sözü veren AK Parti, çok övündükleri çeyrek asırlık iktidarlarında bu kurumu kaldırmak yerine tam aksine üniversiteler üzerindeki baskıyı darbe döneminden bile daha fazla artırdı. Üniversitelerin yöneticilerini bilim insanları değil, siyasi iktidar belirliyorsa orada özerklikten söz edilemez. Liyakatin yerini siyasi sadakat alıyorsa orada bilimsel özgürlükten de düşünce özgürlüğünden de bahsedilemez."

Aydın, YÖK'ün anayasal görevleri arasında yükseköğretimi planlamak, eğitim ve öğretimi düzenlemek, bilimsel araştırmaları desteklemek ve yükseköğretim kurumlarını denetlemenin bulunduğunu hatırlatarak, üniversitelerin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Aydın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları yaşadığını, yurtlarda yer bulmakta zorlandığını, ders çalışmak ve geleceklerini planlamak yerine temel ihtiyaçlarını karşılayabilmenin hesabını yapmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sınav ücretlerinde yüzde 700'e varan artışlar yapıldığını kaydeden Aydın, "Bir ülkenin gençleri üniversite sıralarında bilim üretmeyi değil, ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyorsa ortada ciddi bir yükseköğretim sorunu vardır" dedi.

"ÖZGÜR ÜNİVERSİTE, ÖZGÜR TOPLUMUN GÜVENCESİDİR"

"Nitelikli eğitimde, fırsat eşitliğinde ve akademik özgürlükte böylesine ciddi sorunlar yaşanırken YÖK'ün öğrenci eylemlerine yönelik tutumu da kurumun önceliklerini açıkça ortaya koyuyor" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı milyonlar meydanlara, sokaklara çıkmışken ve üniversitelerde boykotlar sürerken YÖK ne yaptı? Üniversitelere bir yazı gönderdi. Boykot eylemleriyle ilgili öğrenciler ve akademisyenler hakkında adli ve idari işlemler yapılmasını, bu işlemlerin kendisine bildirilmesini istedi. Soruyoruz, üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanması neden bir disiplin meselesine dönüştürülüyor? Gençlerin itirazından, eleştirisinden, söz söylemesinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Üniversiteler, gençlerin susturulduğu değil, özgürce konuşabildiği yerler olmalıdır. YÖK'ün görevi öğrencilerin seslerini susturmak değil, eğitim hakkını, akademik özgürlüğü ve üniversitelerin bilimsel özerkliğini korumaktır. Akademisyenlerin düşüncelerini açıklarken soruşturma kaygısı taşıdığı, öğrencilerin demokratik haklarını kullanırken cezalandırılmaktan korktuğu bir ortamda özgür düşünce gelişmez. Bilimin özgür olmadığı yerde ilerleme, liyakatin yok sayıldığı yerde nitelikli eğitim olmaz. Çünkü özgür üniversite, özgür toplumun güvencesidir."

"TORPİLİN DEĞİL LİYAKATİN ESAS ALINDIĞI ÜNİVERSİTELERİ İNŞA EDECEĞİZ"

Aydın, YENİ Parti'nin iktidara gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları düzenlemeleri ise şöyle sıraladı:

"YENİ Parti olarak iktidara gelir gelmez, üniversitelerin özerkliğine darbe vuran bu işe yaramaz kurumu kaldıracağız. Üniversitelerimizi siyasi iktidarın kontrolünden kurtaracak; akademik, idari ve mali özerkliği güvence altına alan demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir yükseköğretim sistemi kuracağız. Rektörlerin siyasi tercihlerle değil, liyakat ve bilimsel yeterlilik esas alınarak, üniversite bileşenlerinin demokratik katılımıyla belirlendiği bir düzen oluşturacağız. Torpilin değil liyakatin, siyasi sadakatin değil bilimsel başarının esas alındığı üniversiteleri inşa edeceğiz. Akademisyenlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan araştırma yaptığı, gençlerin eleştirdiği ve sorguladığı için cezalandırılmadığı özgür üniversiteleri hayata geçireceğiz. ve en önemlisi, Gençlerin üniversiteye adım attığı ilk günden itibaren geçim, barınma ve beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kalmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz."