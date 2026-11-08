Üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine önemli katkı sunduğunu belirtti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki üniversiteler, güneş enerjisi yatırımlarıyla kampüslerin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Bazı üniversiteler, tüketimlerinin büyük bölümünü güneşten sağlarken bazıları, megavat ölçeğindeki yeni yatırımlarla üretim kapasitelerini artırıyor. Güneş enerjisi, kampüslerin yanı sıra araştırma projelerinde, tarımsal üretimde ve öğrencilerin günlük yaşamında da farklı uygulamalarla kullanılıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, güneş enerjisi yatırımlarıyla kampüsünün elektrik ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Bayburt Üniversitesi, güneş enerjisi sistemleriyle elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80,7'sini temin ediyor. Bilkent Üniversitesi de güneş enerjisi sistemlerinden yılda 3 milyon 1 bin 320 kilovatsaat elektrik üreterek toplam tüketiminin yüzde 11,85'ini karşılıyor.

Ankara Üniversitesi de güneş enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor.

Üniversiteler, megavat ölçeğindeki yatırımlarıyla kapasiteyi büyütüyor

Üniversitelerin yeni güneş enerjisi yatırımları da hız kazanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarını sürdürürken projelerle elektrik ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, güneş enerjisi projeleriyle elektrik üretmeyi ve enerji ihtiyaçlarının bir bölümünü buradan karşılamayı hedefliyor.

Atılım Üniversitesi, güneş enerjisi sistemlerinde yaklaşık 1,84 megavat-pik kurulu güce ulaşırken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini, Bitlis Eren Üniversitesi yüzde 95'ini, Afyon Kocatepe Üniversitesi de yüzde 70 ila 80'ini buradan karşılamayı hedefliyor.

Çatılar ve otoparklar, enerji üretim alanlarına dönüşüyor

Üniversiteler, güneş panellerini yalnızca arazi tipi santrallerde değil kampüslerdeki binaların çatılarında ve otoparklarda da kullanıyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2 megavatlık güneş enerjisi sistemine sahipken Yüksek İhtisas Üniversitesi, mevcut 140 kilovatlık santraline ek olarak 200 kilovatlık güneş enerjisi sistemi ve 100 kilovatlık enerji depolama altyapısı kurmayı planlıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistemler, yeni projeler ve fizibilite çalışmaları bulunuyor.

Iğdır Üniversitesinde 2 bin kilovatlık güneş enerjisi santraliyle yılda yaklaşık 3 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Yalova Üniversitesinde yapım aşamasındaki 138 kilovat-pik kapasiteli santralin 2027 sonunda tamamlanması ve yılda 144 bin 900 kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor.

Marmara Üniversitesi, Maltepe-Başıbüyük'teki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde çatı tipi fotovoltaik sistemlerle güneş enerjisi üretimini artırmayı hedeflerken Aksaray Üniversitesinde Morfoloji binasına 160 kilovat-pik kapasiteli çatı tipi sistem kurulması planlanıyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin 653,72 kilovat-pik kapasiteli ve 1108 panelli çatı tipi güneş enerjisi sistemi ise ocak-mayıs döneminde 271 bin 210 kilovatsaat elektrik üretti.

Üniversitelerde güneş enerjisi yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor, araştırma, tarım ve teknoloji projelerine de konu oluyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin PV-AgroCycle Projesi'yle, güneş enerjisi üretimiyle tarımı aynı alanda buluşturan agrivoltaik sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesinin TÜBİTAK destekli projesiyle, güneş panellerinden elde edilen elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayan sistem geliştirildi. Laboratuvar testlerinde sistemin maksimum güç noktasını ortalama yüzde 98 verimle takip ettiği belirlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, güneş enerjisinden yararlanarak sulama yapılmasını temin eden mobil sulama makinesi geliştirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi de Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin telefonlarını güneş enerjisiyle şarj edebilmesi için 25 vat gücünde panelli istasyon kurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güneş enerjisi ve biyogaz uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretimini desteklerken Harran Üniversitesi de güneş enerjisi üretimini araştırma ve eğitim süreçleriyle birleştiren kampüs yaklaşımını sürdürüyor.

Üniversitelerde güneş enerjisi, yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor, araştırma, tarım ve teknoloji projelerine de konu oluyor.

"Üniversitelerin hayata geçirdiği yatırımlar, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği yatırımların Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunduğunu belirtti.

Güneş enerjisi santrallerinden çatı tipi fotovoltaik sistemlere uzanan yatırımların, üniversitelerin kendi enerji ihtiyaçlarını temiz kaynaklardan karşılama kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının bu alandaki uygulama ve araştırmalarıyla COP31 sürecine de katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Özvar, Türk üniversitelerinin enerji verimliliği ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarında ortaya koyduğu birikimin, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki bilimsel ve teknolojik kapasitesini yansıttığını vurguladı.???????

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiErol ÖzvarTürkiyeGüncelEnerjiCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:32:51. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android