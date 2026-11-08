Üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunuyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine önemli katkı sunduğunu belirtti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki üniversiteler, güneş enerjisi yatırımlarıyla kampüslerin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Bazı üniversiteler, tüketimlerinin büyük bölümünü güneşten sağlarken bazıları, megavat ölçeğindeki yeni yatırımlarla üretim kapasitelerini artırıyor. Güneş enerjisi, kampüslerin yanı sıra araştırma projelerinde, tarımsal üretimde ve öğrencilerin günlük yaşamında da farklı uygulamalarla kullanılıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, güneş enerjisi yatırımlarıyla kampüsünün elektrik ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Bayburt Üniversitesi, güneş enerjisi sistemleriyle elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80,7'sini temin ediyor. Bilkent Üniversitesi de güneş enerjisi sistemlerinden yılda 3 milyon 1 bin 320 kilovatsaat elektrik üreterek toplam tüketiminin yüzde 11,85'ini karşılıyor.

Ankara Üniversitesi de güneş enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor.

Üniversiteler, megavat ölçeğindeki yatırımlarıyla kapasiteyi büyütüyor

Üniversitelerin yeni güneş enerjisi yatırımları da hız kazanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarını sürdürürken projelerle elektrik ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, güneş enerjisi projeleriyle elektrik üretmeyi ve enerji ihtiyaçlarının bir bölümünü buradan karşılamayı hedefliyor.

Atılım Üniversitesi, güneş enerjisi sistemlerinde yaklaşık 1,84 megavat-pik kurulu güce ulaşırken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini, Bitlis Eren Üniversitesi yüzde 95'ini, Afyon Kocatepe Üniversitesi de yüzde 70 ila 80'ini buradan karşılamayı hedefliyor.

Çatılar ve otoparklar, enerji üretim alanlarına dönüşüyor

Üniversiteler, güneş panellerini yalnızca arazi tipi santrallerde değil kampüslerdeki binaların çatılarında ve otoparklarda da kullanıyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2 megavatlık güneş enerjisi sistemine sahipken Yüksek İhtisas Üniversitesi, mevcut 140 kilovatlık santraline ek olarak 200 kilovatlık güneş enerjisi sistemi ve 100 kilovatlık enerji depolama altyapısı kurmayı planlıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistemler, yeni projeler ve fizibilite çalışmaları bulunuyor.

Iğdır Üniversitesinde 2 bin kilovatlık güneş enerjisi santraliyle yılda yaklaşık 3 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Yalova Üniversitesinde yapım aşamasındaki 138 kilovat-pik kapasiteli santralin 2027 sonunda tamamlanması ve yılda 144 bin 900 kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor.

Marmara Üniversitesi, Maltepe-Başıbüyük'teki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde çatı tipi fotovoltaik sistemlerle güneş enerjisi üretimini artırmayı hedeflerken Aksaray Üniversitesinde Morfoloji binasına 160 kilovat-pik kapasiteli çatı tipi sistem kurulması planlanıyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin 653,72 kilovat-pik kapasiteli ve 1108 panelli çatı tipi güneş enerjisi sistemi ise ocak-mayıs döneminde 271 bin 210 kilovatsaat elektrik üretti.

Üniversitelerde güneş enerjisi yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor, araştırma, tarım ve teknoloji projelerine de konu oluyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin PV-AgroCycle Projesi'yle, güneş enerjisi üretimiyle tarımı aynı alanda buluşturan agrivoltaik sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesinin TÜBİTAK destekli projesiyle, güneş panellerinden elde edilen elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayan sistem geliştirildi. Laboratuvar testlerinde sistemin maksimum güç noktasını ortalama yüzde 98 verimle takip ettiği belirlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, güneş enerjisinden yararlanarak sulama yapılmasını temin eden mobil sulama makinesi geliştirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi de Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin telefonlarını güneş enerjisiyle şarj edebilmesi için 25 vat gücünde panelli istasyon kurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güneş enerjisi ve biyogaz uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretimini desteklerken Harran Üniversitesi de güneş enerjisi üretimini araştırma ve eğitim süreçleriyle birleştiren kampüs yaklaşımını sürdürüyor.

Üniversitelerde güneş enerjisi, yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor, araştırma, tarım ve teknoloji projelerine de konu oluyor.

"Üniversitelerin hayata geçirdiği yatırımlar, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği yatırımların Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunduğunu belirtti.

Güneş enerjisi santrallerinden çatı tipi fotovoltaik sistemlere uzanan yatırımların, üniversitelerin kendi enerji ihtiyaçlarını temiz kaynaklardan karşılama kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının bu alandaki uygulama ve araştırmalarıyla COP31 sürecine de katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Özvar, Türk üniversitelerinin enerji verimliliği ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarında ortaya koyduğu birikimin, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki bilimsel ve teknolojik kapasitesini yansıttığını vurguladı.???????