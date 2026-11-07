Bartın Üniversitesi akademisyenlere ölçme değerlendirme eğitimini tamamladı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) akademisyenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme: Temel İlkeler ve Uygulamalar" eğitim programı yoğun katılımla tamamlandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yeni politikaları doğrultusunda "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme: Temel İlkeler ve Uygulamalar" başlıklı eğitim programı düzenlendi. Akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen eğitimler altı oturumda tamamlandı.

Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde BARÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Demir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bilicioğlu Güneş, Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak Güzey tarafından verilen eğitimler; YÖK'ün ölçme ve değerlendirmeye ilişkin güncel yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı. Farklı birimlerden akademisyenlerin katıldığı programda, yükseköğretimde ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik temel ilkeler ve uygulamalar ele alındı. Öğrencilerin bilgi ve üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesi, disiplinlere uygun ölçme araç ve yöntemlerinin seçimi ile değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Ara sınav dönemi öncesinde gerçekleştirilen eğitim programıyla akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, farklı ölçme araç ve yöntemlerinin etkin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.