CHP\'li Adıgüzel, YÖK\'ün 3 yıla indirme çalışmasını doğurganlık gerekçesiyle eleştirdi

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde lisans eğitiminin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik çalışmaları ve bu değişikliğin gerekçelerinden biri olarak "evlilik yaşının gecikmesiyle doğurganlık oranlarındaki düşüşü göstermesini" eleştirdi. Adıgüzel, "Şimdi ne diyeyim ben size? Siz, Aile Bakanı değilsiniz. Doğurganlık oranını düşüren fazladan bir yıl değil, evde bekleyen 6 milyon ev genci. Bakın bunların 1 milyonu da üniversite mezunu genç" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyonda söz alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını ve Bakanlığın eğitim politikalarını eleştirdi.

"DOĞURGANLIK ORANINI DÜŞÜREN FAZLADAN BİR YIL DEĞİL, 6 MİLYON EV GENCİ"

Adıgüzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde lisans eğitiminin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik çalışmaları ve bu değişikliğin gerekçelerinden biri olarak evlilik yaşının gecikmesiyle doğurganlık oranlarındaki düşüşü göstermesini eleştirdi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Şimdi ne diyeyim ben size? Siz, Aile Bakanı değilsiniz. Doğurganlık oranını düşüren fazladan bir yıl değil, evde bekleyen 6 milyon ev genci. Bakın bunların 1 milyonu da üniversite mezunu genç. Sevgili hocam, madem o kadar dert ettiniz, önce birbirinden ayrı öğretmenler var, aileleri birleştirin, bir şeyler yapın. ya da bu evdeki üniversite mezunu gençlere iş verin, yuva kurup çocuk sahibi olsunlar."

Merkezi Sınav Sistemi'ni de eleştiren Adıgüzel, sistemin eğitim üzerindeki ideolojik denetimi güçlendirme riski taşıdığını savundu. Adıgüzel, "Öğretmenlerin sınav sorularını belirlemesini engelliyorsunuz. Bir sonraki aşamada herhalde öğrencilerin sorabilecekleri soruları da siz belirleyin. Olur mu? Olmaz demeyin. Neler olmaz diye dedik de oldu" ifadelerini kullandı.

Merkezi sınav sisteminin bu hafta öğrencileri üzdüğünü söyleyen Adıgüzel, matematik sınavında Bakanlığın duyurduğu senaryoda yer almayan bir konudan 15 puanlık soru sorulduğunu kaydederek, "Tüm çocuklar sınav çıkışı ağladı. Öğretmenler izah edemedi. Gelin siz izah edin" dedi.

"OKUL YAPIMI VE BÜYÜK ONARIMLARA AYRILAN ARTIŞ YÜZDE 18,8"

Bakanlığın 2027 bütçesini de değerlendiren Adıgüzel, bütçenin 2 trilyon 459 milyar liraya yükseldiğini, toplam artışın yüzde 26,5 olduğunu ancak okul yapımı ve büyük onarımlara ilişkin artışın yüzde 18,8'de kaldığını söyledi. Öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Adıgüzel, Türk Eğitim-Sen'in raporuna göre 62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmen bulunduğunu, veri alınabilen 55 ilde ise 80 bin 449 norm kadro açığı tespit edildiğini aktardı.

CHP'nin eğitim bütçesine ilişkin önerilerini de anlatan Adıgüzel, okul temizliği, su ve temel ihtiyaçların doğrudan kamu ödeneğiyle karşılanmasını ve her öğrenciye günde bir sağlıklı öğün verilmesini istediklerini söyledi.

"OKULLARA HERKESİ ALDINIZ, BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ALAMADINIZ"

Okullardaki şiddet ve güvenlik sorunlarına da değinen Adıgüzel, "Değerler eğitimi diyorsunuz. En büyük değerin insan hayatı olduğunu ne zaman öğreneceksiniz? Okullara herkesi aldınız. Bir güvenlik görevlisini alamadınız. Vakıf, dernek, cemaat, tarikat ne ararsan var ama okul çevrelerinde uyuşturucu tacirleri, okul içinde çeteler, bireysel saldırganlar ne ararsan var. O yüzden dedik ki okullara güvenlik görevlisi. Bir ülkenin geleceği çocuklarına sağladığı güvenlik kadar güvendedir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından riskli okullara yönelik bir çalışma yaptıklarını anlatan Adıgüzel, 1400 riskli okulun her birine bir güvenlik görevlisi, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir okul hemşiresi atanmasını önerdi.