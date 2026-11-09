BTÜ, COP31'de kabul edilen 11 projesini 17 Kasım'da Antalya'da tanıtacak - Son Dakika
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BTÜ, COP31'de kabul edilen 11 projesini 17 Kasım'da Antalya'da tanıtacak

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BTÜ, COP31\'de kabul edilen 11 projesini 17 Kasım\'da Antalya\'da tanıtacak
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BTÜ, YÖK koordinasyonunda COP31 kapsamında kabul edilen 11 projesini Antalya'da 9-20 Kasım 2026'da düzenlenecek konferansta tanıtacak. Akademisyenler, 17 Kasım'da 3 numaralı stantta projelerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda kabul edilen 11 projesini uluslararası platformda tanıtacak. Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında BTÜ'lü akademisyenler, 17 Kasım'da 3 numaralı stantta projelerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Bursa Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalarda 11 projeyle yer almaya hak kazandı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi önemli başlıklara odaklanan projeler, COP31 süresince uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak. Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında BTÜ'lü akademisyenler, 17 Kasım'da 3 numaralı stantta yer alarak kabul edilen projelerini tanıtacak. Akademisyenler, çalışmaların amaçlarını, geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımları ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sağlayabilecekleri katkıları paylaşacak.

İklime dair projeler

Kabul edilen projeler arasında COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini ele alan çalışmanın yanı sıra balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli de bulunuyor. İklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları, iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve iklim dirençli mahalleler için geliştirilen modeller de projeler arasında yer alıyor.

Enerji, deniz, konut, verimlilik…

BTÜ'nün kabul edilen diğer projeleri ise konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, küresel ısınma ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkileri, üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması ve iklim dirençli şehirler için iklim zekası çözümlerini içeriyor. Ayrıca sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda uygulanabilirliğinin artırılması ile Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nde hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi de kabul edilen projeler arasında bulunuyor.

"Gelecek için somut çözümleri destekliyoruz"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Akademisyenlerimizin projelerini COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir platformda tanıtacak olması, üniversitemizin bilimsel birikiminin uluslararası iş birliklerine dönüşmesi açısından da değer taşıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
AntalyaGüncelEğitimCOP31ÇevreSon Dakika

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