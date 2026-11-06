YÖK Başkanı Özvar, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünü açtı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dijital Üniversite Platformunun koordinatörlüğünü yapan Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün açılışını gerçekleştirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Enstitünün faaliyetlerini değerlendiren Özvar, Türkiye'de sosyal bilimlerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi için demografi ve risk çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Demografinin başlı başına bir araştırma alanı olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Özvar, bu alandaki lisansüstü eğitimin güçlendirilmesini istedi.

Yüksek lisans düzeyinde programlar açılabileceğini aktaran Özvar, uzun vadede doktora çalışmalarına da ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türkiye'de her yıl 10 ila 15 araştırmacının demografi alanına yönelmesi gerektiğine işaret eden Özvar, "Bundan 10 sene sonra Türkiye'de hiç olmazsa 50-60 civarında bu işin teorik taraflarını halledebilen, buraya katkı yapabilen bir grup olmalı." ifadesini kullandı.

Özvar, bu akademik kapasitenin temellerinin şimdiden atılması gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa ve ABD'deki demografi enstitüleri ile uluslararası düzeyde çalışma yürüten üniversite ve araştırma gruplarıyla akademik ilişkilerin güçlendirilmesini istedi.

Uluslararası akademik ağlara daha fazla entegre olunmasının önemine değinen Özvar, Avrupa Birliği üzerinden ortak çalışmalar geliştirilebileceğini anlattı.

Enstitü için ikinci önemli araştırma alanının risk çalışmaları olduğunu belirten Özvar, bu konunun sosyal bilimlerden mühendisliğe, göçten ekonomiye kadar geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Risk konusunun kamu yönetimi ve bürokraside giderek daha fazla önem kazandığını kaydeden Özvar, Türkiye'nin risk haritasının ortaya çıkarılmasına yönelik disiplinlerarası araştırmalara ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekti.

Özvar, bu alanda geliştirilecek projelerin çok sayıda kamu kurumunun ilgisini çekebileceğini belirterek, nitelikli genç araştırmacıların çalışmalarda önemli sorumluluklar üstlenebileceğini aktardı.

Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesinin güncel toplumsal meselelerle daha yakından ilgilenilmesine bağlı olduğunu anlatan Özvar, araştırmaların yalnızca teorik tartışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin, toplumun, ekonominin, siyasetin, diplomasinin ve kurumların karşı karşıya olduğu meselelerin bilimsel araştırmaların merkezinde yer alması gerektiğinin altını çizen Özvar, "Sosyal bilimlerde odağın artık Türkiye'ye kayması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sosyal bilimlerin evrensel niteliğinin yerel meselelerle ilgilenmeye engel olmadığını belirten Özvar, Türkiye'nin evrensel tartışmalara katkısının, kendi toplumsal ve tarihsel birikiminden hareketle üretilecek çalışmalarla güçlenebileceğini kaydetti.

Özvar, Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyası ve İslam dünyasına ilişkin meselelerin de farklı disiplinlerin bakış açısıyla araştırılmasını önemsediklerini ifade etti.

Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zübeyir Nişancı da Enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Özvar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve akademisyenlerle Enstitünün açılışını gerçekleştirdi.

Özvar, enstitünün tefrişatına katkıda bulunanlara plaket verdi.