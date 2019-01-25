Kullanılmış Eşyalarını İnternette Pazarlamak İçin Ne Yapacağını Şaşıran 11 Kişi
2 saat önce
Kullanılan eşyaları satmak zor bir şey tabii ama bu kadarı da çakallık doğrusu! Birazdan göreceğiniz uyanık satıcılar, kullanıcıları ilana çekip, cezbetmek için bakın neler yapmış!
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Bu kız, kullanılmış araba parçaları satmak için ateşli vücudunu göstermeye karar verdi.
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Bu ablamız da soyunmasının araba satışını hızlandıracağını düşünüyor. Hadi İNŞ
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Bu kadın 'Süper Fiyat' başlıklı ilanını fazla mı ciddiye almış! Şaka gibi bir de birkaç versiyonu var!
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Yine satmaya çalıştığı arabanın önünde fotoğraf çekimi yapan genç bir kızımız..
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Kuşkusuz birçok insan sadece iPhone'a bakıyordur
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Sanırsın kütüphane değil kızı alacağız! Bazıları bunun abartı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilir, ancak bu kız aynı fikirde değil
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Bu kadıncağız da kullanılmış eteğini "amaan üstsüz paylaşayım ne olacak" demiş
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Satmaya çalıştığı yatağın bir fotoğrafını yayınlamak yerine, bir adım öteye gidip kendini de yatağa atan kadın
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2. el motorun reklamını sütyenle yapınca, ilan tıklaması da arttı tabii! Şimdiye çoktan satılmıştır!
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Bu kızcağız kullanılmış striptizci kıyafetleri için 300 dolar istiyor!
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:30
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