Son Dakika Haberleri: Kullanılmış Eşyalarını İnternette Pazarlamak İçin Ne Yapacağını Şaşıran 11 Kişi

Kullanılmış Eşyalarını İnternette Pazarlamak İçin Ne Yapacağını Şaşıran 11 Kişi

2 saat önce

Kullanılan eşyaları satmak zor bir şey tabii ama bu kadarı da çakallık doğrusu! Birazdan göreceğiniz uyanık satıcılar, kullanıcıları ilana çekip, cezbetmek için bakın neler yapmış!

1
Bu kız, kullanılmış araba parçaları satmak için ateşli vücudunu göstermeye karar verdi.
Bu kız, kullanılmış araba parçaları satmak için ateşli vücudunu göstermeye karar verdi.
2
Bu ablamız da soyunmasının araba satışını hızlandıracağını düşünüyor. Hadi İNŞ
Bu ablamız da soyunmasının araba satışını hızlandıracağını düşünüyor. Hadi İNŞ
3
Bu kadın 'Süper Fiyat' başlıklı ilanını fazla mı ciddiye almış! Şaka gibi bir de birkaç versiyonu var!
Bu kadın Süper Fiyat başlıklı ilanını fazla mı ciddiye almış! Şaka gibi bir de birkaç versiyonu var!
4
Yine satmaya çalıştığı arabanın önünde fotoğraf çekimi yapan genç bir kızımız..
Yine satmaya çalıştığı arabanın önünde fotoğraf çekimi yapan genç bir kızımız..
5
Kuşkusuz birçok insan sadece iPhone'a bakıyordur
Kuşkusuz birçok insan sadece iPhonea bakıyordur
6
Sanırsın kütüphane değil kızı alacağız! Bazıları bunun abartı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilir, ancak bu kız aynı fikirde değil
Sanırsın kütüphane değil kızı alacağız! Bazıları bunun abartı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilir, ancak bu kız aynı fikirde değil
7
Bu kadıncağız da kullanılmış eteğini "amaan üstsüz paylaşayım ne olacak" demiş
Bu kadıncağız da kullanılmış eteğini amaan üstsüz paylaşayım ne olacak demiş
8
Satmaya çalıştığı yatağın bir fotoğrafını yayınlamak yerine, bir adım öteye gidip kendini de yatağa atan kadın
Satmaya çalıştığı yatağın bir fotoğrafını yayınlamak yerine, bir adım öteye gidip kendini de yatağa atan kadın
9
2. el motorun reklamını sütyenle yapınca, ilan tıklaması da arttı tabii! Şimdiye çoktan satılmıştır!
2. el motorun reklamını sütyenle yapınca, ilan tıklaması da arttı tabii! Şimdiye çoktan satılmıştır!
10
Bu gitar satılıktır!
Bu gitar satılıktır!
11
Bu kızcağız kullanılmış striptizci kıyafetleri için 300 dolar istiyor!
Bu kızcağız kullanılmış striptizci kıyafetleri için 300 dolar istiyor!

»      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:30 

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