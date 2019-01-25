Kullanılmış Eşyalarını İnternette Pazarlamak İçin Ne Yapacağını Şaşıran 11 Kişi

1 Bu kız, kullanılmış araba parçaları satmak için ateşli vücudunu göstermeye karar verdi.

2 Bu ablamız da soyunmasının araba satışını hızlandıracağını düşünüyor. Hadi İNŞ

3 Bu kadın 'Süper Fiyat' başlıklı ilanını fazla mı ciddiye almış! Şaka gibi bir de birkaç versiyonu var!

4 Yine satmaya çalıştığı arabanın önünde fotoğraf çekimi yapan genç bir kızımız..

5 Kuşkusuz birçok insan sadece iPhone'a bakıyordur

6 Sanırsın kütüphane değil kızı alacağız! Bazıları bunun abartı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilir, ancak bu kız aynı fikirde değil

7 Bu kadıncağız da kullanılmış eteğini "amaan üstsüz paylaşayım ne olacak" demiş

8 Satmaya çalıştığı yatağın bir fotoğrafını yayınlamak yerine, bir adım öteye gidip kendini de yatağa atan kadın

9 2. el motorun reklamını sütyenle yapınca, ilan tıklaması da arttı tabii! Şimdiye çoktan satılmıştır!

10 Bu gitar satılıktır!