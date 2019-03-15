WhatsApp'ın Erişim Sorunu Ona Yaradı! 24 Saatte 3 Milyon Kişi Kazandı
16 dakika önce
Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'a erişimin kesilmesi Telegram'a yaradı. Son 24 saat içinde Telegram'a üç milyon yeni kullanıcı kayıt oldu.
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Milyarlarca kullanıcı Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'a eş zamanlı erişimde sorunu yaşadı. Türkiye'deki kullanıcıların da etkilendiği erişim sorunu nedeniyle, Facebook'a girişte sorunlar yaşanırken, Instagram'da sayfalar yenilenemedi. WhatsApp'ta ise fotoğraf ve diğer belgelerin gönderimi gerçekleştirilemedi.
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Bu durum ise Telegram'a yaradı. Son 24 saat içinde Telegram'a üç milyon yeni kullanıcı kayıt oldu.
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Söz konusu gelişme Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov tarafından, kendi kişisel Telegram kanalı üzerinden duyuruldu. Servis, Mart 2018'de 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.
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RUSYA'NIN ZUCKERBERG'İ...
Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen mesajlaşma platformu Telegram, 2013 yılının Ağustos ayında kullanıma açılmıştı.
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Uçtan uca şifreleme temelli anlık mesajlaşma platformu Telegram, her ne kadar şifreleme anahtarları ve hesap bilgileriyle ilgili devlet talepleri nedeniyle Rusya, Çin ve İran gibi bazı pazarlarda kısıtlamalar ve engellerle karşı karşıya kalsa da geçen yıl aylık aktif kullanıcı sayısını 200 milyonun üzerine taşımıştı. "Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak da adlandırılan Durov, Telegram'dan önce ise Rusya'nın en popüler sosyal ağı VK'yı kurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:53
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