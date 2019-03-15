WhatsApp'ın Erişim Sorunu Ona Yaradı! 24 Saatte 3 Milyon Kişi Kazandı

1 Milyarlarca kullanıcı Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'a eş zamanlı erişimde sorunu yaşadı. Türkiye'deki kullanıcıların da etkilendiği erişim sorunu nedeniyle, Facebook'a girişte sorunlar yaşanırken, Instagram'da sayfalar yenilenemedi. WhatsApp'ta ise fotoğraf ve diğer belgelerin gönderimi gerçekleştirilemedi.

2 Bu durum ise Telegram'a yaradı. Son 24 saat içinde Telegram'a üç milyon yeni kullanıcı kayıt oldu.



3 Söz konusu gelişme Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov tarafından, kendi kişisel Telegram kanalı üzerinden duyuruldu. Servis, Mart 2018'de 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.

4 RUSYA'NIN ZUCKERBERG'İ...

Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen mesajlaşma platformu Telegram, 2013 yılının Ağustos ayında kullanıma açılmıştı.