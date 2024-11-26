28 Yıl Sonra Annesine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

28 Yıl Sonra Annesine Kavuştu

Ayşegül Korkmaz, 2 aylıkken ayrıldığı annesi Hatice Gazi ile 28 yıl sonra buluştu.

26.11.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duygulandıran buluşma...Hiç görmediği annesine 28 yıl sonra kavuştu

2 aylıkken ayrıldığı kızını 28 yıl sonra buldu

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz, kendisi 2 aylıkken babasından ayrılan annesini ilk kez 28 yıl sonra gördü. Annesine kavuşan Korkmaz, "Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim" dedi.

Çankırı'da yaşayan 28 yaşındaki Ayşegül Korkmaz'ın annesi Hatice Gazi, kızı 2 aylıkken eşinden ayrıldı. Geçimsizlik sebebiyle eşinden ayrılan Hatice Gazi, 28 sene boyunca kızı Ayşegül Korkmaz'dan haber alamadı. Daha sonra televizyondaki programlarda kavuşan aileleri gören Hatice Gazi, kızı Ayşegül Korkmaz'ı aramaya karar verdi. Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne giden anne Hatice Gazi, 28 yıldır görmediği kızını aradığını söyledi. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı incelemeler neticesinde evli ve bir çocuk annesi olan Ayşegül Korkmaz'a ulaşıldı. 28 yıl ayrılık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ndeki kavuşma ile sona erdi. 28 yaşında ilk kez gördüğü annesine sarılan Ayşegül Korkmaz, büyüyene kadar kendisine halasının baktığını söyledi. Hatice Gazi ise eşi ile anlaşamadığı için boşandığını ve bu sebeple kızından 28 yıl boyunca haber alamadığını ifade etti.

"İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim"

Yaşadığı duyguyu anlatan Ayşegül Korkmaz, "28 senedir annemi görmüyordum. Nasıl bir duyguda olduğumu bilmiyorum. Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. Çünkü 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim. Hep sordum, farklı şeyler söylediler. Bundan sonrası için zamana bıraktık, ne olur bilemiyorum. Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim, onunla yaşıyordum" dedi.

"Televizyondaki programları seyrettikçe insanların kavuştuğunu gördüm"

Daha önce kızının fotoğrafını dahi görmediğini belirten anne Hatice Gazi ise, "Ben de çok heyecanlıyım. Televizyondaki programları seyrettikçe insanların kavuştuğunu gördüm. Ben de sonra aramaya karar verdim. Daha sonra buraya gelmeye karar verdim. Sağa sola sordum ama bir şey bulamadım. Komşular, Nüfus Müdürlüğüne gitmemi söylediler. Ben de geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çankırı, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel 28 Yıl Sonra Annesine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Yıl Sonra Annesine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.