45 Yıldır Bakır Ustalığı Yapan Kahramanmaraşlı Esnaf

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45 yıldır bakır ustalığı yapıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki bakırcı ustası, küçük iş yerinde birbirinden farklı ürünler üretip satışa sunuyor. Esnaf, mesleğini devam ettirecek gençlerin yetişmediğini, eski sirkülasyonun kalmadığını ve ürünlerin kullanım amacından çok hediyelik eşya olarak satıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın bakırcılık mesleğini yaşatan İrfan Yorulmaz, el emeğiyle ürettiği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuyor. Her bir ürünü tek tek özenle işleyen bakırcı ustası, geleneksel bakır işçiliğinin inceliklerini gözler önüne seriyor. 45 yılını bakırlarla geçirdiğini ifade eden Yorulmaz, "Bakır imalatı üzerine çalışıyorum. Genelde cezve türleri ve sürahi tarzı şeyler yapıyoruz. Yani vatandaşın kullanabileceği günlük kullanılacak şeyler yapıyoruz. Bu meslekte ben 45 yıldır çalışıyorum. Çocukluğumdan beri bu işi devam ettiriyorum. Bu işten emekliyim. Hazırlanan ürünleri insanların beğenisine sunuyoruz. Neyi beğendirirsek onu satıyoruz" dedi.

Artık usta yetişmediğini anlatan Yorulmaz, "Kahramanmaraş'ın en eski ustalarındanım. Benden sonra gençler yetişse dahi bu mesleği tam yürütemezler. Bir de eski sirkülasyon olayı kalmadı. Bakır bir nevi kısa yani satış kısa. Depremden dolayı birazda insanlar göç verdi, başka şehirlere göçtü. Ondan dolayı biraz iş sıkıntısı var yani" diye konuştu.