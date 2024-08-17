Afyonkarahisar'da biçerdöverli düğün konvoyu şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Genel

Afyonkarahisar'da biçerdöverli düğün konvoyu şaşkınlık yarattı

Afyonkarahisar'da dünya evine giren bir çift, düğün konvoyunu 6 biçerdöver ve 10'a yakın traktör ile yapınca görenleri şaşırttı. Gelin arabasının önünde giden konvoyda biçerdöver sürücüleri klakson çalarak renk kattı.

17.08.2024 21:43
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Afyonkarahisar'da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dünya evine giren bir çift düğün konvoyunu 6 biçerdöver ve 10'a yakın traktör ile yaptı.

Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde yaşayan İsmail Teker ve Betül Özer Dünya evine girdi. Düğün konvoyuna ise İsmail Teker'in ailesinin ve akrabalarının biçerdöverleri ile yaptıkları konvoy görenleri hayrete düşürdü. Gelin arabasının önden gittiği konvoyda gelin aracını 6 adet biçerdöver, traktörler ve otomobiller eşlik etti. Konvoyda biçerdöver sürücüleri ise çaldıkları klaksonla konvoya renk kattı.

Oluşturulan ilginç düğün konvoyuyla ilgili konuşan damat İsmail Teker, "Biçerdöver bizim çocukluğumuzdan beri içimizde bir tutkuydu. Biçerdövercilik bizim dede mesleğimiz. 1970 yılında başlamış olduğumuz bir meslek. Sandıklı ilçesinde ilk makinayı getiren benim babamın dedesi. Biz beşinci nesil oluyoruz. Beş nesildir biz bu işi yapıyoruz. Bu yüzden bu gün düğün konvoyumuzda biçerdöverleri çıkardık. Çocukluğumuzun hayalı olan bu mesleği düğünümüze taşıdık" dedi.

Kaynak: İHA

Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da biçerdöverli düğün konvoyu şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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