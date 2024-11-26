Aliye Nine'ye Vefa - Son Dakika
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Aliye Nine'ye Vefa

Aliye Göger'in vefatı sonrası Mevlid-i Şerif okutuldu; Vali Çiftçi dua etti.

26.11.2024 17:01
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Aliye Nine'ye vefa

ERZURUM - Geçtiğimiz günlerde vefat eden ve sosyal medyada Erzurum ağzıyla yaptığı konuşmalarıyla herkesin gönlünde taht kuran Aliye Göger için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Daha önce Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin evinde ziyaret ettiği ve tek dileğinin hacca gidebilmek olduğunu söyleyen 101 yaşındaki Aliye Göger, geçtiğimiz ay Vali Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve hayırsever iş insanının desteğiyle bakıcılığını gönüllü olarak yapan komşusuyla birlikte umre ziyaretinde bulunmuştu. Haftasonu vefat eden Aliye Ninenin (Göger) cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti. Aliye Nine'yi mezarına indiren Vali Mustafa Çitçi mezar başında Kuran-ı Kerim okumuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ve sevenleri ahde vefa göstererek Aliye Nine için Mevlid-i Şerif okuttu.

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Genel, Yaşam, Son Dakika

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