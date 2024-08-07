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Askeri kışla içerisinde çıkan yangına 71 personel müdahale etti

Yangına ilişkin Sakarya Büyükşehir'den açıklama:

"Mühimmat depolarına yakın olan noktalarda ivedi şekilde konuşlanan ekiplerimiz, gerekli önlemi alarak alevlerin bölgeye sirayet etmesini önlemiştir"

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışla içerisinde bulunan otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangına; 14 itfaiye aracı ve 7 adet tankerle birlikte toplamda 71 personel müdahale etti. Yangına ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Mühimmat depolarına yakın olan noktalarda ivedi şekilde konuşlanan ekiplerimiz, gerekli önlemi alarak alevlerin bölgeye sirayet etmesini önlemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Pamukova ilçesinde bulunan 46. Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede kışla içerisinde bulunan ağaçlık alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile askeriyeye ait itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri, iş makineleri ve askeri personel sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Mühimmat depolarının da bulunduğu bölgede, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

"Önemli bir tehlikenin önüne geçilmiştir"

Konuya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Pamukova Turgutlu'da Mühimmat Komutanlığı sınırlarına yakın alanda çıkan otluk alan yangınıyla ilgili ilk ihbar yapıldığı andan itibaren gerekli aksiyon alınmıştır. Civarda bulunan bölge amirliklerimizden ve merkezden takviye ekipler görevlendirilmiş ve ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü ile Pamukova Belediyesi ekipleriyle koordineli hareket edilmiştir. Aldığımız son rapora göre bölgede 14 itfaiye aracı ve 8 adet tankerle toplamda 71 personel, yangına ilk andan itibaren müdahale etmiştir. Mühimmat depolarına yakın olan noktalarda ivedi şekilde konuşlanan ekiplerimiz, gerekli önlemi alarak alevlerin bölgeye sirayet etmesini önlemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir özveriyle çalışılan müdahale operasyonunda önemli bir tehlikenin de önüne geçilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.