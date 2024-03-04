Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan temizliği - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan temizliği

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

04.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:57
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan temizliği

İSTANBUL - Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

Ramazan ayı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik yaptıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, "Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Cami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır. Amacımız Ayasofya Camii'yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan temizliği - Son Dakika

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