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Bakan Güler, Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Güler, Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti

Bakan Güler, Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Güler, Şırnak\'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti
24.12.2023 - 22:41,
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Bakan Güler, Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti

ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitler için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

Kaynak: İHA
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Yaşar Güler, Şırnak, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Güler, Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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