Bakan Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, kütüphanelerin milletlerin ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu kütüphane projesinin değerli bir adım olduğunu ifade etti.

20.05.2024 14:09
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Bakan Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası işbirliği ile hazırlanan "Karayolları'nın Asırlık Yol Çizgileri Kitabı'nın tanıtımı ve Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetine Allah'tan rahmet ve İran halkına başsağlığında bulundu.

Milletlerin ilerlemesini ve gelişmesini sağlayan en önemli unsurların başında zengin kütüphanelerin geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Günümüzün hafızasını, gelecek kuşaklara aktarmak için kütüphanelerimizi muhafaza etmeli, onları daha da zenginleştirmeli ve modern imkanlarla donatmalıyız. Ülkemizin topyekun gelişmesi için de okumalıyız, okutmalıyız. Bizler de geçmişimizi kitaplardan öğrenmeli, geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz. Bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu güzide kütüphane projesi de çok yerinde ve kıymetli bir adımdır. Genel Müdürlüğümüzce muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve Karayolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

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