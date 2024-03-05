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Beldeye adını veren Karayaka koyunu tescillendi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden Karayaka'da, tescil heyecanı yaşanıyor. Belde ismini alan koyun ırkı yapılan girişimler neticesinde tescillendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karayaka'da tescil heyecanı yaşanıyor. Adını yerel hayvan yetiştiriciliğinden alan belde karayaka ırkı kuzularıyla ön plana çıkıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türü olan "Karayaka" benzersiz özelliklere sahiptir. Irkın en belirgin özelliği ise kuyruk yağının olmaması ve bu yağın vücuda yayılmasıdır. Özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken koyun ırkı Erbaa Belediyesi başta olmak üzere birçok kuruluş tarafından tescil başvurusu yapıldı. Devlet koruması altında olan "Karayaka" ırkı onaylanarak tescillendi.

"Coğrafi işareti almak için uğraşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl; "Yakında zamanda inşallah almayı planladığımız, çalışmalarını yürüttüğümüz 'Karayaka' koyununun 'Karayaka' kuzusu etinin de inşallah coğrafi işaretini almak için uğraşıyoruz" dedi.

"Türkiye'de en güzel et karayaka ırkındadır"

Karayaka'da hayvancılıkla uğraşan 38 yaşındaki Mahmut Başara, "Karayaka kendine özgün bir ırktır. Türkiye'de eşi benzeri yoktur. Devletimiz de bu ırkı zaten koruma altına aldı. Karayaka koyununun kuyruğu ince olur. Yağı dengeli bir şekilde vücuda dağıtır. Diğer koyunlar ise yağı kuyruğunda toplar. Ette de fazla lezzet olmaz. Onun için Türkiye'de en güzel et Karayaka ırkındadır" diye konuştu.

Tescillenen Karayaka koyununun önümüzdeki günlerde Tokat'ta tanıtılması bekleniyor.