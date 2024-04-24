Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği - Son Dakika
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Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği

Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda çıkan yangın nedeniyle cadde dumanlarla kaplandı ve panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

24.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:45
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Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle restorandan çıkan dumanlar caddeyi sarınca panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, caddeyi kaplaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Yangının restoranda mesaiye başladıktan kısa süre sonra çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş'ta restoranda yangın paniği - Son Dakika

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