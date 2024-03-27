Bitlis\'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara'daki en gergin segmentin Tekirdağ segmenti olduğunu belirtti. Tekirdağ segmentinin tek başına kırılması durumunda 7-7.1 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini, 2 veya daha fazla segmentin kırılması durumunda ise depremin büyüklüğünün 7.8'e kadar ulaşabileceğini ifade etti. Kutoğlu, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde büyük bir deprem beklemediklerini, bu süre zarfında kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini vurguladı.