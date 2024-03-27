Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü - Son Dakika
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Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü

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Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Bir binanın çatısında biriken kar yığınları havanın ısınmasıyla gevşeyerek zemine çığ gibi düştü. Olayda yaralanan olmazken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

27.03.2024 09:45
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Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü

BİTLİS - Bitlis'te çatılarda biriken kar tehlike saçıyor. Çatıda biriken karın çığ gibi düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken karların erimesi adeta tehlike saçıyor. Kar yağışından dolayı il genelinde birçok yol kapanırken 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bitlis\'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü - Son Dakika

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