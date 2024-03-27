Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü
BİTLİS - Bitlis'te çatılarda biriken kar tehlike saçıyor. Çatıda biriken karın çığ gibi düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken karların erimesi adeta tehlike saçıyor. Kar yağışından dolayı il genelinde birçok yol kapanırken 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Genel › Bitlis'te çatıda biriken kar çığ gibi düştü - Son Dakika
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’nda Kartal'ın Gelecek Vizyonu' adlı proje tanıtımında ilçede hayata geçirilen ve gelecek 5 yılda gerçekleştirilecek çalışma ve projeleri anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin geleceği için birlikte mücadele ettiklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu seçilecek. Ayrıca, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilecek.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 15. yüzyıla ait Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmalarını incelemek üzere ziyarette bulundu. Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de ziyarette hazır bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziakdemir mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgede planlanan kentsel dönüşüm projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aktaş, kentsel dönüşümle insanların eskiyen evlerini daha nezih, kaliteli ve sağlam evlere dönüştürmeyi arzuladıklarını belirtti.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi, 10 yıl önce kurulmuş olup, tatlı ve tuzlu su balıkları ile kabuklu canlıları içermektedir. Müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmektedir.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce kurulan Balık Müzesi, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü kampüsü içinde yer alıyor. Müzede tatlı ve tuzlu su balıkları ile kabuklu canlılar sergileniyor. Özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği müze, ziyaretçilere hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir deneyim sunuyor.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da bulunan Rumeli Balkan Federasyonu'nu ziyaret etti. Kurum, ziyaretinde İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyeceklerini ve Bayrampaşa'nın kentsel dönüşümünü yapacaklarını söyledi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara'daki en gergin segmentin Tekirdağ segmenti olduğunu belirtti. Tekirdağ segmentinin tek başına kırılması durumunda 7-7.1 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini, 2 veya daha fazla segmentin kırılması durumunda ise depremin büyüklüğünün 7.8'e kadar ulaşabileceğini ifade etti. Kutoğlu, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde büyük bir deprem beklemediklerini, bu süre zarfında kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Şehit Aileleri ve Mehmetçiklerle birlikte iftar açtı. Dernek ayrıca Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti ve destek sözü aldı. Şehitler Haftası kapsamında Palandöken Başöğretmen İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen dernek, vatanın kazanılma sürecini anlattı ve okul yönetimine teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek, daha sonra Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmasında vatandaşlara seslenecek. Ayrıca, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına ve iftar programına katılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?