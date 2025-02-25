Brandalı Kayak Eğlencesi

Brandalı kayak renkli görüntülere sahne oldu
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 arkadaş, otomobile iple bağladıkları brandayla karda kaydı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erbaa ilçesinde yaşayan 4 arkadaş, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Araçlarıyla Sakarat Yaylası'na giden İzzet Köklü, İbrahim Dinçer, Ahmet Balcı ve Mustafa Karadeniz, yolculuk sırasında karda kayak yapmak istedi. Otomobile bağladıkları ipin ucunu tutan vatandaşlar, altlarına branda alarak karla kaplı yolda kaymaya başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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