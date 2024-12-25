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Büyükakın'dan İmamoğlu'na: "Öğrencimize de, emeklimize de yardım ediyoruz, 32 diş sırıtıp insanları ifşa etmiyoruz"

"Bizim aklımız sizin kadar popülizm yapmaya ermiyor mu?"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları'nın açılışı gerçekleştirildi

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Benim aklım sizin kadar çalışmıyor mu? Ey İmamoğlu, sizin kadar bizim aklımız popülizm yapmaya ermiyor mu? Zor durumda olan öğrencimizi de ortada bırakmıyoruz. Vergimizi de yatırıyoruz. Öğrencimize de yardım ediyoruz, emeklimize de yardım ediyoruz ama böyle ifşa etmiyoruz. 32 diş sırıtıp insanları ifşa etmiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları'nın açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında özellikle Derince ve Körfez ilçeleri arasında konforlu bir ulaşım sağlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, programda yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok yoğun bir trafik ile karşı karşıyaydık. Büyükşehir Belediyemizden istediğimiz bir projeydi. Başkanımız ve ekibi böylesine değerli bir projeyi ilçemize kazandırdı" dedi.

Söğüt, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibi olmak üzere, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Teşekkür etmeniz lazım"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Tahir Büyükakın ise proje tutarının altyapıdan üstyapıya kadar 361 milyon TL'ye olduğunu ifade etti. Büyükşehir tarafından yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Büyükakın, "Bana, 'Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yaptırdın, sen yapmadın. Onu neden anlatıyorsun?' diyorlar. Bakanlığa yaptırmış olsam bile bu zaten ayrıca bir başarı. Neden başarı? Eskiden, 'Bu kent Türkiye'nin ekonomisine katkı veriyor, hak ettiğini alamıyor' diyerek eleştiriyordunuz. Şimdi buna teşekkür etmeniz lazım ama etmiyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapmış olsa bile teşekkür etmek lazım. Bakanlık yapıyor da, sonra bizim bütçemizden kesiyor. Her ay proje bittikten sonra bütçemizden kesinti başlar. Şuana kadar Şehir Hastanesi tramvay hattı ile ilgili her ay bizden zaman zaman 100 milyon lira, 120 milyon lira olmak üzere kesintiler yapılıyor. Bugüne kadar bizden Şehir Hastanesi tramvay hattı için toplam 930 milyon lira kesildi" diye konuştu.

"İnşallah çok yakında bitecek"

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi metro projeleri de aynı şekilde. Mesela Gebze metrosunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor. Kuzey metronun inşaatı başladı, onu da Bakanlık yapıyor ama devreye alındıktan sonra bedeli Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesilecek aslında. Bizim kaynaklarımıza kalsa çok uzun yıllar alacak projeyi erkene çekmiş oluyoruz. Tamamını Bakanlık verse daha da güzel ama öyle olmuyor, bakanlık yaptıktan sonra belediyenin kaynaklarından tahsil ediyor. Gebze'deki metro 15,7 kilometre. İnşallah çok yakında bitecek"

"Sorun efendiliğimiz mi?"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Kartepe Teleferiği ile ilgili Büyükakın, "1994 seçimlerini çok iyi hatırlıyorum. Seçim beyannamelerinde teleferik ve tramvay vaatleriydi. Yapmadılar. Teleferik Kocaeli'nin 50 yıllık hayaliydi. Yılan hikayesine dönmüştü. Geçen dönemde yapıldı bitti. 'Yapmıyorsunuz' diyorlardı, yapmaya başladık, 'Siz bunu bitiremezsiniz' dediler. Bitirdik, 'Vizyonunuz bu mu?' diyorlar. 'Yapmadınız?' diye soruyordunuz. Capsler yapıyordunuz, beni o teleferik vagonlarına binmiş şekilde paylaşıyordunuz sosyal medyada. Bakın biz size bunu da yapmıyoruz. Genel başkanınıza doğru bilgi vermiyorsunuz. Cadde isimlerini verip, 'Orada gezsene' diye bizim cumhurbaşkanımıza laf söyletiyorsunuz. Orada gelin beraber gezelim bakalım, siz kaç kilometre yol yürüyebileceksiniz. Bizim yaptığımız işleri kendiniz yapmış gibi satıyorsunuz. Sorun efendiliğimiz mi? Sorun sakin sakin anlatmamız mı, illa bağırmak mı gerekiyor? İlla kırıcı, dökücü sözler söylemek mi gerekiyor?" şeklinde konuştu.

"Ey İmamoğlu, sizin kadar bizim aklımız popülizm yapmaya ermiyor mu?"

İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmalarına da değinen Büyükakın, bu çalışma için 23 arıtma tesisinin çalıştırıldığını, bunun da yıllık enerji maliyetinin yaklaşık 700 milyon TL olduğunu söyledi. Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Benim aklım sizin kadar çalışmıyor mu? Ey İmamoğlu, sizin kadar bizim aklımız popülizm yapmaya ermiyor mu? Deniz ne olacak? Zor durumda olan öğrencimizi de ortada bırakmıyoruz. Vergimizi de yatırıyoruz. Öğrencimize de yardım ediyoruz, emeklimize de yardım ediyoruz ama ifşa etmiyoruz. 32 diş sırıtıp insanları ifşa etmiyoruz. Gizli saklı yapıyoruz, kimse bilmiyor. İhtiyacı olana kartı veriyoruz, gidip ihtiyacını alıyor. İnsanın niyeti hayır olacak, göz boyama olmayacak. Allah'ın izniyle biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Onlar ne derlerse desinler. Ne kadar karalamaya çalışırlarsa çalışsınlar. Hizmet burada, vatandaş o hizmeti görüyor. Bundan sonra bedavaya konuşmak yok, her söylediğinizin cevabını alacaksınız ama biz yine efendiliğimizden taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.