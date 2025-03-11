Buzağıya Sevgisiyle Destek Oldu - Son Dakika
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Buzağıya Sevgisiyle Destek Oldu

13 yaşındaki İlkay, hasta buzağsını korkmaması için veterinere sarılarak götürdü.

11.03.2025 23:03
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Hasta buzağısı 'Korkmasın" diye kamyonetin kasasında sarılarak veterinere götürdü

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki İlkay Dursun Üçüncü, hasta olan buzağısını "Korkmasın" diye veterinere kamyonetin kasasında sarılarak götürdü.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Osmaniye köyünde hayvancılık yapan ailenin 13 yaşındaki oğlu İlkay Dursun Üçüncü, babasıyla birlikte sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ahıra gitti. Ahırda bulunan bir buzağının hasta olduğunu fark eden Üçüncü, babasına haber verdi. Buzağıyı aile bireyleri, kamyonetin kasasına konularak veterinere götürmek üzere yola çıktı. Minik besici, buzağının kamyonetin kasasında korktuğunu fark edince soğuk havaya aldırış etmeden kamyonetin kasasına çıkarak buzağıya sarılmaya başladı. Yolculuk boyunca buzağının yanından bir an olsun ayrılmayan, Üçüncü, korkmaması için buzağıya sımsıkı sarıldı.

Bu görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.

Ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığını ifade eden İlkay Dursun Üçüncü, "Babam çoban, koyunları var. Ben de babama yardım ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedemin mesleğini devam ettiriyorum. Hem okulumu okuyacağım hem de hayvancılık yaparak aileme destek olacağım. Danam hastalanmıştı. Veterinere götürdük. Hopa'ya kamyonetin arkasına koymuştuk. Korkmaya başladığını gördüm bende yanına çıktım, sarıldım. Veteriner serum filan verdi. Yoksa ölebilirdi. Koyunları da seviyorum. Kaybolunca yada ölünce ağlıyorum. Okuldan gelip ödevimi yaptıktan sonra babama yardım ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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