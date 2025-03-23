CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi Başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı

İSTANBUL - CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. 81 ilde gerçekleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek kendileri için oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanabilecek.