Çin Tuzu Yasaklansın! - Son Dakika
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Çin Tuzu Yasaklansın!

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Eyyüp Demirel, Çin tuzunun bağımlılık yaparak sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı.

14.11.2024 20:33
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Demirel: "Çin tuzu yasaklanmalı"

Çin tuzu, bağımlılık yaparak çocuklarda ve yaşlılarda sağlık sorunlarına neden oluyor

GÜMÜŞHANE - Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Eyyüp Demirel, Çin tuzunun bağımlılık yaparak çocuklarda ve yaşlılarda sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yasaklanması için başvuruda bulundu.

Gıda sektöründe paketlenmiş ürünlerde sıkça kullanılan ve hamburger, hazır köfte, et suyu tabletleri ve birçok üründe kullanılan Çin tuzu (monosodyum glutamat), ABD dahil 50 ülkede üretimi kısıtlanmış veya yasaklanmış bir ürün olarak göze çarpıyor. TÜHAK Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eyyüp Demirel, Çin tuzunun bağımlılık yaptığını ve sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade ederek yasaklanmasını istedi. Yapılan bilimsel araştırmalarda Çin tuzunun Alzheimer, parkinson, diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları dahil birçok hastalığa sebebiyet verdiğinin altını çizen Demirel, dernek olarak Çin tuzunun yasaklanması için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunduklarını ifade etti.

"Çin tuzu bir haftada bağımlılık yapıyor"

Ürünün bağımlılık yaptığının ve birçok sağlık sorununa sebep olduğunun altını çizen Demirel, "Çin tuzu, Çin'de yosunların toplanmasıyla birlikte elde edilen bir ürün. Bunu Çin'deki bir bilim adamı bulmuştur. Bildiğimiz gibi tatlı, acı, ekşi ve tuzlu olarak 4 tat var, 5'inci tat olarak da Çin tuzu literatürümüze girmiştir 1985 yılında. Çin tuzu yemeklere lezzet katıyor ve şu anda bütün restoranlarda, kafelerde ve bütün ambalajlanmış ürünlerde kullanılıyor. Bir haftada alışkanlık yapabiliyor. Kullanıldıkça evde yemeklerimizi yediğimiz zaman sanki evdeki yemeklerimiz böyle yenebilecek, daha tatlı, daha ekşi, böyle lezzetli değilmiş gibi hissettiriyor. Genelde insanlar hep daha değişik yerlere yöneliyorlar. İşte o beşinci tat dediğimiz o damak zevkinden alıyorlar. Çin tuzu aşağı yukarı çocuklarda belli yaş grubunun altındakilerde ve 50 yaş grubunun üzerindekilerde depresyona sebep oluyor. Beyinde bir tahribata neden olabiliyor. Böbrek hastalıklarında, kalp hastalıklarında, parkinson ve Alzheimer, sağlıkla ilgili sayabileceğimiz bir sürü örnekleri var. Bu ürün bağımlılık yapıyor. Yani bir hafta yediğiniz zaman diğer evinizdeki yemekleri yemek istemiyorsunuz. Hep o lezzeti arıyorsunuz. Genelde keyif veren bir üründür. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 50 ülkede bunlar yasaklanmıştır. Vatandaşlar özellikle doğal ürünleri tercih etsinler. Kendi evlerinde, kendi mutfaklarında bildikleri ürünleri yesinler. Görmedikleri, bilmedikleri ürünleri yemesinler. Tüketiciler Birliği Federasyonu olarak Çin tuzunun yasaklanmasıyla ilgili Tarım Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Genel Müdürlüğü'ne resmi müracaatımızı yaptık. Bunun yasaklanmasını istiyoruz. Bu konuda yayınlanan bilimsel makalelerin desteklenerek, bu konunun mümkün olduğunca aza indirilmesini istiyoruz" dedi.

Çin Tuzu Yasaklansın!
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Eğitim, Genel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Çin Tuzu Yasaklansın! - Son Dakika

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