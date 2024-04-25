Çorlu tren kazasında ceza yağmuru - Son Dakika
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Çorlu tren kazasında ceza yağmuru

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin davanın duruşmasında 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi. Sanıklar arasında dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü ve diğer görevliler de bulunuyor.

25.04.2024 13:09
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Çorlu tren kazasında ceza yağmuru

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı. Duruşmada sanıklara ceza yağdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de duruşmayı takip etti.

Davada 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya' ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çorlu tren kazasında ceza yağmuru - Son Dakika

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