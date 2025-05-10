Darülaceze'de Anneler Günü'nde Duygu Dolu Anlar

Darülaceze'de Anneler Günü Sürprizi: Duygu dolu anlar yaşandı

İSTANBUL - Anneler Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, burada yaşayan annelerin ellerini öperek hayır dualarını aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü'nde anlam yüklü bir ziyarete imza attı. Annesiyle birlikte Darülaceze'yi ziyaret eden Başkan Candaroğlu, hayatlarını sevgiye, sabra ve fedakarlığa adamış büyüklerimizle bir araya gelerek onların Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret, yürekleri ısıtan samimi anlara ve duygusal buluşmalara sahne oldu.

Bir annenin duası kadar kıymetli çok az şey vardır bu hayatta. Başkan Candaroğlu, Darülaceze sakinlerinin ellerini tek tek öperek onlara çiçekler takdim etti; hatıralarını dinledi, içten tebessümleriyle yüreklerine dokundu. Başkanın kendi annesiyle birlikte bu özel günde orada olması, ziyaretin anlamını daha da derinleştirdi.

"Annelerimiz; bu toplumun temel direği, geçmişle gelecek arasındaki en güçlü bağdır," diyen Başkan Candaroğlu, her annenin yüreğinde saklı hikayeleri dinlerken duygulandı.

Başkan Candaroğlu, "Annelerimiz; şefkatin, merhametin ve fedakarlığın en güzel tanımıdır. Bizim kültürümüzde cennet, annelerin ayakları altındadır. Bugün burada bulunmak, onların ellerine dokunmak, dualarına ortak olmak, bizim için en kıymetli anlardan biri oldu. Her biri bir ömür adanmışlıkla yoğrulmuş bu güzel insanların duası bizim yolumuzu aydınlatıyor." dedi.

Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çekildi, büyüklerimizle uzun sohbetler edildi. Arnavutköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Candaroğlu, "Bugün değil, her gün onların yanındayız" mesajını verdi.