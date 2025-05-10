Darülaceze'de Anneler Günü'nde Duygu Dolu Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Darülaceze'de Anneler Günü'nde Duygu Dolu Anlar

Geniş Video İzle

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret ederek burada yaşayan anneleri kutladı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı, dualar alındı ve sevgi dolu sohbetler gerçekleştirildi.

10.05.2025 14:38  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darülaceze'de Anneler Günü Sürprizi: Duygu dolu anlar yaşandı

İSTANBUL - Anneler Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, burada yaşayan annelerin ellerini öperek hayır dualarını aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü'nde anlam yüklü bir ziyarete imza attı. Annesiyle birlikte Darülaceze'yi ziyaret eden Başkan Candaroğlu, hayatlarını sevgiye, sabra ve fedakarlığa adamış büyüklerimizle bir araya gelerek onların Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret, yürekleri ısıtan samimi anlara ve duygusal buluşmalara sahne oldu.

Bir annenin duası kadar kıymetli çok az şey vardır bu hayatta. Başkan Candaroğlu, Darülaceze sakinlerinin ellerini tek tek öperek onlara çiçekler takdim etti; hatıralarını dinledi, içten tebessümleriyle yüreklerine dokundu. Başkanın kendi annesiyle birlikte bu özel günde orada olması, ziyaretin anlamını daha da derinleştirdi.

"Annelerimiz; bu toplumun temel direği, geçmişle gelecek arasındaki en güçlü bağdır," diyen Başkan Candaroğlu, her annenin yüreğinde saklı hikayeleri dinlerken duygulandı.

Başkan Candaroğlu, "Annelerimiz; şefkatin, merhametin ve fedakarlığın en güzel tanımıdır. Bizim kültürümüzde cennet, annelerin ayakları altındadır. Bugün burada bulunmak, onların ellerine dokunmak, dualarına ortak olmak, bizim için en kıymetli anlardan biri oldu. Her biri bir ömür adanmışlıkla yoğrulmuş bu güzel insanların duası bizim yolumuzu aydınlatıyor." dedi.

Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çekildi, büyüklerimizle uzun sohbetler edildi. Arnavutköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Candaroğlu, "Bugün değil, her gün onların yanındayız" mesajını verdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Candaroğlu, Yerel Haberler, Anneler Günü, Darülaceze, Magazin, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Darülaceze'de Anneler Günü'nde Duygu Dolu Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:53
Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti Şampiyonluğa 1 maç kaldı
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:11:57. #7.11#
SON DAKİKA: Darülaceze'de Anneler Günü'nde Duygu Dolu Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.