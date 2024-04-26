Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetinde olan ekibin 'Türk bayrağı' hassasiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetinde olan ekibin 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kayıp aramasında bulunan ekip, nehirde bulduğu Türk bayrağını yıkadıktan sonra muhafaza altına aldı. Ekip liderinin talimatıyla bayrağı koruyan ekip, arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

26.04.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetinde olan ekibin 'Türk bayrağı' hassasiyeti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kayıp aramasında bulunan ekip, nehirde bulduğu Türk bayrağını yıkadıktan sonra muhafaza altına aldı.

23 Nisan günü merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde kayıp arama kurtarma faaliyetinde olan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi, nehir kenarında çamurun içinde Türk bayrağı buldu.

Kirlenmiş halde bayrağı bulan ekip, önce yıkayıp temizledi, sonra muhafaza altına alıp arama çalışmalarına devam etti.

DÜAK üyesi Selim Öner, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak Dicle Nehri'nde kayıp ihbarı aldıklarını, arama çalışması yaparken kıyı kenarında çamurun içerisinde Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Ekip olarak bayrağı yıkayıp temizledikten sonra bir ağaç dalına astıklarını belirten Öner, "Ekip liderimizin talimatıyla bayrağımızı muhafaza altına alıp arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Ekip ruhuyla bayrağımıza sahip çıkmak ve hassasiyetle hepimizin adına gurur vericidir" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dicle, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetinde olan ekibin 'Türk bayrağı' hassasiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetinde olan ekibin 'Türk bayrağı' hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement