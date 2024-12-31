Engelli Öğrenciler Yeni Yıla Ağaç Dikerek Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Engelli Öğrenciler Yeni Yıla Ağaç Dikerek Girdi

Geniş Video İzle

Büyükçekmece'de engelli öğrenciler, yeni yıla ağaç dikerek girdi. 2024 yılı sonunda 25 adet ağaç diken öğrenciler, bu etkinliğinde barış, huzur ve doğa vurgusu yapıldı.

31.12.2024 11:50  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler, yeni yıla ağaç dikerek girdi.

Her yılın son günü ilçenin farklı bölgelerine onlarca ağaç dikerek yeni yılı karşılayan Büyükçekmece bu yıl da geleneği bozulmadı. 2024 yılının son gününde Muratçeşme ve Mimaroba mahallelerine 25 adet ıhlamur, manolya ve gingko ağacı dikildi. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelli öğrenciler ile birlikte yılsonu etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli öğrenciler ve ailelerinin yeni yıllarını kutladı.

"Barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun"

Yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin bahçesine ağaç dikildi. Engelli öğrenciler ile birlikte ağaç diken Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2025 yılını "Doğaya Dönüş" yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Bugün Büyükçekmece engelliler eğitim ve iş merkezinde ağaçlarımızı diktik çünkü yarın artık 2025'e merhaba diyoruz, aynı zamanda Büyükçekmece ilçesinde belediye meclis kararıyla 2025 yılı doğaya dönüş yılı olarak ilan edilmiştir. Doğaya dönüş demek işte ağaç dikmek, yeşili arttırmak, doğaya sahip çıkmak, kuşuyla kurduyla, canlısıyla cansızıyla tümüyle doğayı korumaktır. 2025 yılı her şeyden önce barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Belediye, Eğitim, Genel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Genel Engelli Öğrenciler Yeni Yıla Ağaç Dikerek Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:45:56. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Öğrenciler Yeni Yıla Ağaç Dikerek Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.