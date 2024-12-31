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Büyükçekmece'de engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler, yeni yıla ağaç dikerek girdi.

Her yılın son günü ilçenin farklı bölgelerine onlarca ağaç dikerek yeni yılı karşılayan Büyükçekmece bu yıl da geleneği bozulmadı. 2024 yılının son gününde Muratçeşme ve Mimaroba mahallelerine 25 adet ıhlamur, manolya ve gingko ağacı dikildi. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelli öğrenciler ile birlikte yılsonu etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli öğrenciler ve ailelerinin yeni yıllarını kutladı.

"Barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun"

Yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin bahçesine ağaç dikildi. Engelli öğrenciler ile birlikte ağaç diken Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2025 yılını "Doğaya Dönüş" yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Bugün Büyükçekmece engelliler eğitim ve iş merkezinde ağaçlarımızı diktik çünkü yarın artık 2025'e merhaba diyoruz, aynı zamanda Büyükçekmece ilçesinde belediye meclis kararıyla 2025 yılı doğaya dönüş yılı olarak ilan edilmiştir. Doğaya dönüş demek işte ağaç dikmek, yeşili arttırmak, doğaya sahip çıkmak, kuşuyla kurduyla, canlısıyla cansızıyla tümüyle doğayı korumaktır. 2025 yılı her şeyden önce barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" dedi.