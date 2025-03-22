Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı - Son Dakika
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Genel

Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulü teravih namazı kıldırdı ve Ramazan'ın önemini vurguladı.

22.03.2025 00:30
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da teravih namazı kıldırdı

SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulü ile teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Camii'nde Enderun usulü ile teravih namazı kıldırdı. Teravih namazının ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, "Ramazan ayının son 10 gününe girdik. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) tanımlamasıyla ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise ebedi azaptan kurtulma günleridir. Ramazan ayı başlı başına rahmet, mağfiret ve bereket ayı, iyilik ayı, zekat ve filtre ayı. Bütün güzellikleri, iyilikleri içinde barındıran bir ay. Ramazan ayına 11 ayın sultanı diyoruz. Allah rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin" dedi.

"Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir"

Namaz sonrası Ramazan ayının önemine de değinen Başkan Erbaş, "Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir. Şaban ve Ramazan ayları mübarek günler, mübarek aylar. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) şöyle dua ediyor. 'Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.' Recep ve Şaban ayını en güzle şekilde icra ettik. Ramazan ayını da eda ediyoruz. Allah hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin, Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Gençlerimize ve çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat tanzim edelim. Geleceğe bir Kur'an nesli bırakalım. Ramazan ayını diğer 11 ayı besleyecek şekilde değerlendirelim. Kalbimizi ve gönlümüzü şarj edelim adeta" diye konuştu.

Başkan Erbaş, namaz sonrasında cemaatle sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı - Son Dakika

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