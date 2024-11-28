Erzurum'da Uçuşlar Aksamıyor

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Erzurum'da kara ve soğuğa rağmen uçuş trafiği aksamıyor

ERZURUM - Erzurum'u 3 gündür adeta esir alan yoğun ve aralıksız kar yağışına rağmen hava limanında uçakların iniş ve kalkışları güvenli şekilde sağlanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeli, Erzurum'da zaman zaman hayati olumsuz şekilde etkileyen soğuk ve kar yağışına mükabil, pistte 24 saat çalışma yapıyor. Ekipler Erzurum Hava Limanı'nda hava trafiğinin aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için bazen olağanüstü gayretler gösteriyor.