Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı Bahtınur'un geri dönüşümdeki örnek azmi - Son Dakika
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Genel

Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı Bahtınur'un geri dönüşümdeki örnek azmi

Erzurum'da genç yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulan Bahtınur Gül, atık malzemelerle yaptığı eşyalarla hayata daha fazla tutundu. Evdeki çöpleri değerlendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Gül, dördüncü kişisel sergisini açtı. Atıkların çevreye olan zararlarını azaltarak geri dönüşümde örnek bir azim sergileyen Gül, aile bütçesine katkıda bulunmak ve yardım kuruluşlarına destek olmak amacıyla sergiler düzenliyor.

01.07.2024 18:55
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Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı

Bahtınur'un geri dönüşümdeki örnek azmi

ERZURUM - Erzurum'da genç yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulan ve tedavi gören Bahtınur Gül, atık malzemelerle yaptığı eşyalarla hayata daha fazla tutundu.

Yumurta kolisinden plastik kaplara, soğan filesinden artık bezlere onlarca çeşit atığı değerlendirerek süs eşyası başta olmak üzere onlarca pratik kullanımlı ürünler ortaya çıkaran Erzurumlu Bahtınur Gül, dördüncü kişisel sergisini Çifte Minareli Medrese'de açtı. Bipolar bozukluk rahatsızlığının tedavi sürecinden evdeki atık ve çöpleri değerlendiren Bahtınur Gül'ün ortaya çıkardığı eşyalar görenleri şaşırttı.

Hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de yardım kuruluşlarına destek için sergiler düzenlediğini ifade eden eden Bahtınur Gül, "Bana 21 yaşında bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Ama hayata asla küsmedim ve 9 yıl önce atıkları değerlendirerek çeşitli şeyler yapmaya başladım. Evde çöpe giden ne varsa değerlendiriyorum. Kalem kutusu, poşet kabı, anahtarlık ve daha bir çok şeyi kendi tasarımlarımla ortaya çıkarıyorum. Böylece atıkların çevreye olan zararlarını azaltmış, atıkları değerlendirmiş oluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Sanat, Çevre, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı Bahtınur'un geri dönüşümdeki örnek azmi - Son Dakika

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