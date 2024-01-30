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Eyüpsultan Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrası, günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde buzlanma ve yolların karla kaplanma tehlikesi bulunan bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıldı. Toplam 62 iş makinası ve araçtan oluşan filo ile 220 personel görev aldı. 3 bin ton tuz ve 250 ton solüsyon hazır olarak bekletiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
30.01.2024 - 00:15,
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Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi başladı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrası, günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Ekipler akşam saatlerinde, bir anda başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin tamamında çalışmalara başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Eyüpsultan Belediyesi ekipleri günler öncesinden hazırlıklara başladı. İlçe genelinde buzlanma ve yolların karla kaplanma tehlikesi bulunan bölgelerde vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tuzlama çalışmaları yapıldı. Aralıksız sürdürülen çalışmalara, aralarında kar küreme ve tuzlama araçlarının da bulunduğu toplam 62 iş makinası ve araçtan oluşan filo katıldı. Karla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda toplam 220 personel görev aldı.

3 bin ton tuz 250 ton solüsyon

Eyüpsultan Belediyesi, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı, çalışmalarda kullanmak üzere 3 bin ton tuz ve 250 ton solüsyonu hazır olarak bekletiyor. Öte yandan, çalışmalar esnasında ekiplerin tuz ikmali yapmak için şantiyeye gelip giderek zaman kaybı yaşamamaları için 12 farklı tuz ikmal noktası oluşturuldu.

Kaynak: İHA
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