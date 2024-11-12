Güler ve Helez Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Bosnalı mevkidaşı Helez ile görüştü
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Helez, onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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