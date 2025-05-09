Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Adliyede

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu adliyede
İSTANBUL - Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu,menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.
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