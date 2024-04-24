Hayatını kaybeden spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a taziye ziyaretleri - Son Dakika
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Hayatını kaybeden spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a taziye ziyaretleri

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yakınları ölüm haberinin almasının ardından Yılmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Ziyarette bulunan Erol Köse, 'Genel durumu gayet yerindeydi. Ben de şok içindeyim' dedi. Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberinin ardından yakınları evinin önüne gelmeye devam ediyor. Ölüm haberinin ardından iş ve spor dünyasından isimler de Yılmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya geldi. 'Başımız sağ olsun, adam gibi adamdı' Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin konuşan Erol Köse, 'Tedavisi ve teşhisi için 2 buçuk gün hastanede kalmıştı. Ama genel durumu gayet yerindeydi. Ben de şok içindeyim. Kalp temelli olabilir ani vefatlarda. Aldığı ilaçlar vardı. Geri kalanını söylemem kişisel veriye girer. Ağır bir durumu yoktu. Başkan bünyesi güçlü adamdı. Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti. Başka herhangi bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun, adam gibi adamdı. En değerli insandı' dedi. 'Başkanımız bizi üzdü' Mehmet Ali Yılmaz için çok üzgün olduklarını dile getiren Sebahattin Demir ise, 'Başkanımız için çok üzgünüz. Başkanımız yıllardır burada oturuyor. Bizde taksi durağı olarak burada çalışıyoruz. Çok sevilen birisiydi. Durağa gelirdi, halimizi hatırımızı sorardı. 'İşleriniz nasıl' derdi. 30 yıla yakındır tanıyorum. Komşumuz burada. Başkanımız bizi üzdü. 3 ay önce falan meydan da bir gezinti yaptı. O zaman görüştük, gayet iyiydi. Geldi, tokalaştık, sohbet ettik' ifadelerini kullandı. 'Herkese yardım eden bir kişiydi' Yaklaşık 20 yıldır Mehmet Ali Yılmaz'ı tanıdığını söyleyen Emre Elalır ise, 'Hayatını kaybettiğini yeni öğrendik. Çok güzel bir insandı. Bu arada üzüldük. Yaklaşık 20 senedir tanıyorum. 20 sene görev yapmıştım durağında, 4 senedir de taksiciliği bıraktığım için görmedim. En son 4 sene önce gördüm. O zamanlar yürüyebiliyordum kendisi müşterimizdi. Herkese yardım eden, yardımsever bir kişiydi' diye konuştu.

24.04.2024 18:51
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Hayatını kaybeden spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a taziye ziyaretleri

İSTANBUL - Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yakınları ölüm haberinin almasının ardından Yılmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Ziyarette bulunan Erol Köse, "Genel durumu gayet yerindeydi. Ben de şok içindeyim" dedi.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberinin ardından yakınları evinin önüne gelmeye devam ediyor. Ölüm haberinin ardından iş ve spor dünyasından isimler de Yılmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya geldi.

"Başımız sağ olsun, adam gibi adamdı"

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin konuşan Erol Köse, "Tedavisi ve teşhisi için 2 buçuk gün hastanede kalmıştı. Ama genel durumu gayet yerindeydi. Ben de şok içindeyim. Kalp temelli olabilir ani vefatlarda. Aldığı ilaçlar vardı. Geri kalanını söylemem kişisel veriye girer. Ağır bir durumu yoktu. Başkan bünyesi güçlü adamdı. Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti. Başka herhangi bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun, adam gibi adamdı. En değerli insandı" dedi.

"Başkanımız bizi üzdü"

Mehmet Ali Yılmaz için çok üzgün olduklarını dile getiren Sebahattin Demir ise, "Başkanımız için çok üzgünüz. Başkanımız yıllardır burada oturuyor. Bizde taksi durağı olarak burada çalışıyoruz. Çok sevilen birisiydi. Durağa gelirdi, halimizi hatırımızı sorardı. 'İşleriniz nasıl' derdi. 30 yıla yakındır tanıyorum. Komşumuz burada. Başkanımız bizi üzdü. 3 ay önce falan meydan da bir gezinti yaptı. O zaman görüştük, gayet iyiydi. Geldi, tokalaştık, sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

"Herkese yardım eden bir kişiydi"

Yaklaşık 20 yıldır Mehmet Ali Yılmaz'ı tanıdığını söyleyen Emre Elalır ise, "Hayatını kaybettiğini yeni öğrendik. Çok güzel bir insandı. Bu arada üzüldük. Yaklaşık 20 senedir tanıyorum. 20 sene görev yapmıştım durağında, 4 senedir de taksiciliği bıraktığım için görmedim. En son 4 sene önce gördüm. O zamanlar yürüyebiliyordum kendisi müşterimizdi. Herkese yardım eden, yardımsever bir kişiydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hayatını kaybeden spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a taziye ziyaretleri - Son Dakika

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