Hendek'te 116 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hendek'te 116 Yıllık Bayram Geleneği

Hendek'te 12 bin kişiye keşkek ikram edildi, gelenek 116 yıldır kesintisiz sürüyor.

01.04.2025 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir asrı geçkin gelenekte 12 bin kişi bayramlaştı

Hendek'te 116 yıllık gelenek bu bayramda bozulmadı, yapılan keşkek binlerce vatandaşa ikram edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde geleneksel toplu bayramlaşmanın ardından yaklaşık 12 bin kişiye ikram edildi.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 116 yıldır süregelen geleneklerini bu bayramda da bozmadı. Kazanlarda sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlatılan keşkekler, toplu bayramlaşmanın ardından yaklaşık 12 bin kişiye ikram edildi. Geleneği diğer nesillere de aktarmak istediklerini ifade eden Dikmen Köyü Dernek Başkanı Nihat Günbatı, "Bu adet atalarımızdan bize kaldı. 116 yıldır da bu kültürü yaşatıyoruz. Bayramı şenlik halinde kutluyoruz. Keşkeğimizi de yapıyoruz ve ona da oldukça talep var. Hava durumunun kötü olmasına rağmen köyümüzün merkezi oldukça kalabalık. Binlerce vatandaş her bayram köyüne gelir, büyüklerinin ellerini öper ve mezarlık ziyaretlerini yapar. Bu geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"32 kazan keşkek yaptık"

Gelenek hakkında bilgi veren Enes Açıkdeniz, "Yaklaşık 116 yıldır devam ettiriyoruz geleneğimizi. Keşkekler şu anda kazanlarda kaynıyor. Bu bayramda da geleneğimizi sürdüreceğiz ve toplu bayramlaşmanın ardından katılanlara ikram edeceğiz. 850 kilogram et ve 600 kilograma yakın buğday ile 32 kazan keşkek yaptık. Keşkeği yaklaşık 12 bin kişiye ikram edeceğiz" diye konuştu.

"Geleneğimizi sürdürüyor, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Etkinliğe katılan Tanzer Pelin, "Caminin önünde toplu bayramlaşma töreninin ardından bin bir zahmetle yapılan keşkeğimiz vatandaşlara ikram ediliyor. Çok güzel bir gelenek. Yıllar önce büyüklerimiz başlatmış bu geleneği ve biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği devam ettirmesi için de çabalıyoruz" dedi. Melek Açıklık ise, "Bayramların önemi ve değeri bizler için çok büyük. Akrabalar, eş dost birbirimizi görüyor hasret gideriyoruz. Hem de burada olduğu gibi kendi geleneklerimizi sürdürüyoruz. Bu geleneğimizi de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Sakarya, Kültür, Hendek, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Hendek'te 116 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

23:19 Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
11:03 Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü
10:54 Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş
10:34 Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
10:32 Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:52 Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
09:30 Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 04:24:17. #7.12#
SON DAKİKA: Hendek'te 116 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement