İstanbul'da ilginç gökyüzü görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da ilginç gökyüzü görüntüleri

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur olmamasına rağmen gökyüzünde gökkuşağı ve parlaklık görüldü. Vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülenen bu olay merak uyandırdı.

28.02.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gökyüzünde ilginç görüntü

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü. Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı. Parlaklığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Hava Durumu, İstanbul, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da ilginç gökyüzü görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ilginç gökyüzü görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement