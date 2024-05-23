İstanbul Havalimanı'nda Gerçekçi Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Gerçekçi Yangın Tatbikatı

İstanbul Havalimanı\'nda Gerçekçi Yangın Tatbikatı

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği uçakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. 3'ü ağır toplam 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tatbikatta havalimanı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri başarılı bir şekilde işbirliği yaptı.

23.05.2024 20:16
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İstanbul Havalimanı'nda gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Senaryo gereği alevlerin sardığı uçakta 3'ü ağır toplam 11 kişi yaralandı

Alevler kısa sürede söndürüldü, tahliye edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda Acil Durum Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği; uçak iniş sırasında kanadını yere sürttü. Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere anında müdahale edilirken, 3'ü ağır toplam 11 yaralı tahliye edildi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Tatbikatta senaryosu gereği İstanbul Havalimanı'na bir yolcu uçağı inişi sırasında kanadını yere sürttü. Ardından uçak sağ tarafından alev aldı. Kısa sürede tüm uçağı saran alevlere ARFF ekipleri kısa sürede müdahale etti. 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 yolcu yaralandı. Yaralılar kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde her yıl havalimanında gerçekleşen yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı.

"Yangın başarıyla söndürüldü"

Yangın tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan, "Tatbikata havalimanının iç unsurlarıyla havayolu ve yer hizmetleri şirketi unsurları, emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve ARFF ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla icra ettik. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikat senaryosu olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçak sağ tarafından alev aldı. Uçak sonra sol tarafına yatıp tamamen alevlendi. Böyle bir tatbikat senaryosu icra ettik. Diğer söndürme ekipleri eş zamanlı olarak uçaktaki motor, kanat ve arka kısımda meydana gelen yangını başarıyla söndürdü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda Gerçekçi Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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