İşverenin Denetleme Hakkı

Güvenlik kamerası işinizden edebilir

Avukat Muhammed Üftade Tülü: "İşverenin işçileri ortak alanlarda iş hususunda denetleme hakkı var"

KAYSERİ - Avukat Muhammed Üftade Tülü, "İşverenin işçileri ortak alanlarda iş hususunda denetleme hakkı var" dedi.

Belirli sınırlar içerisinde iş yerlerinin işveren tarafından denetleme amaçlı izlenebileceğini söyleyen Avukat Muhammed Üftade Tülü, "İşverenlerin özellikle günümüzde odalarda ya da ofis içerisindeki kameralarla izleme, denetim gibi belli başlı hakları var. Fakat bu haklar hiçbir şekilde sınırsız değil. Anayasa'nın 20. maddesi gereğince özellikle özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında hepsi belli bir sınıra dayanmaktadır. Bu sınırlamaların en büyük ilkelerinden bir tanesi ölçülülük ilkesidir zaten. KVKK'nın 4. maddesinde de belirtildiği üzere bu veri işleme hukuka uygun, belli bir denetimli, hukuka uygun ve dürüstlük çerçevesinde yapılmasından bahsediliyor. Örneğin tuvalet veya soyunma odası gibi yerlerde izlemenin yapılmaması gerekiyor. En önemlisi bu izlemenin ne kadar yapılacağı ve yapıldıktan belli bir süre sonra silinmesi gerekliliğinden bahsediliyor. Örnek vermek gerekirse, özel güvenlik mevzuatında bu izlemelerin 30 gün sonra silinmesi gerektiğinden bahsedilir" dedi.

Avukat Tülü, işçilerin izleme ve dinleme hususunda bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Veri işleme işlemlerinde de en önemli hususlardan bir tanesi de işçinin açık rızasının alınması gerektiğidir. Burada bahsettiğimiz, işçiye bu durum bildirilmeli ve onun rızası alınmalıdır. Fakat burada işverenler açısından düşünecek olursak burada sadece açık rızaya dayanmamalıdır. Çünkü işverenler daha üst konumda oldukları için, işçiler işimi kaybedeceğim korkusuyla rıza verirlerse ki çoğu zaman bu düşünülmektedir. İşverenler sadece açık rızaya dayanmamalıdır. Kanun hükmü ve aynı zamanda işverenin meşru menfaati ilkesine de dayanmalılar. Bu ikisine dayandıkları zaman hukuki zemine daha düzgün ve daha denetime elverişli olacaktır. Açık rızanın yanında aynı zamanda işçiler bilgilendirilmelidir. Onlara aydınlatma metinleri okutulmalıdır. Hangi alanlarda, hangi konulara yönelik ve ne zamanlarda dinlenildikleri, izlenildikleri konusunda işçilerin aydınlatılmaları gerekmektedir. Zaten burada bir izleme, denetim yapılacaksa en önemli şey de şeffaflıktır" ifadelerini kullandı.

İşverenin çalışılan ortak alanlarda işçileri izleme ve denetleme hakkı olduğunu söyleyen Tülü, "Bu hususla alakalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği 3 tane soru var. Bu 3 sorudan birincisi "çalışanlarınızı izlediğinizi çalışanlarınız biliyor mu?", ikinci soru "Bu izlemede meşru menfaatiniz var mı?" ve üçüncü soru da "Meşru menfaatiniz ile çalışanların özel hayatının gizliliği hususunda bir denge var mı?". Eğer biz bu 3 soruya da 'evet ' cevabını verebiliyorsak, bizim denetim ve işçilerimizi izleme gibi bir olanağımız var. Ancak bu sorulardan herhangi birine 'hayır' cevabını veriyorsak böyle bir hakkımız yok. Yani işçilerimize seslenmek gerekirse, iş yerinde ve çalıştığınız ortak alanlarda işlerinizle ilgili hususlarda işvereninizin sizi denetleme ve izleme gibi bir hakkı var" dedi.