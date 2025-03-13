Kağıthane'de Kuş Kurtarma Operasyonu

Kağıthane'de ağaçta mahsur kalan kuşu kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağaçta mahsur kalan kuş kurtarıldı. Kuşun kurtarıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ağaca takılan bir kuş dikkatini çekti. Kuşun uzun süre ağaçta hareketsiz kaldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek kuşu takıldığı ağaç dalından kurtardı. Ekipler, ağacın dalını eğerek kuşun sıkıştığı yerden çıkmasını sağladı. Kuşun kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.