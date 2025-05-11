Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel: "Sizler başı dik yüce gönüllü annelersiniz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehit annelerine seslenerek, "Sizler bu vatan için evladını toprağa veren ama başını dimdik tutan yüce gönüllü annelerimizsiniz" dedi.

Etkinlik, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri onur konuğu olarak ağırlandı. Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe şehir protokolü de katılarak şehit anneleriyle yakından ilgilendi. Kahvaltı programında duygusal anlar yaşanırken, protokol üyeleri şehit anneleriyle sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı. Program sonunda annelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Anneler günü vesilesiyle bir aradayız. Ama biliyoruz ki sizler için her gün evladınızın adıyla başlar. Onun hatırasıyla devam eder. Sizler bir evlat yetiştirip, vatan uğruna toprağı veren, sabrıyla bize vakarı, metaneti ve inancı öğreten kutlu kadınlarsınız. İslam, kadını ve anneyi yücelten bir delidir. Sevgili Peygamberimiz, cennet annelerin ayakları altındadır. Annenin neden yüce bir makamda olduğunu bizlere göstermiştir. Sizler ise sadece birer anne değil, birer kahramanın annesisiniz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Anneler günü vesilesiyle düzenlenen bu program gerçekten siz değerli annelerimize, aynı zamanda kıymetli eşlerimize de vefanın bir nişanesi aynı zamanda. Çünkü sizler bu vatan için evladını toprağa veren ama başını dimdik tutan yüce gönüllü annelerimizsiniz. Sizler eşlerini bu topraklara emanet etmiş ama sabırla hayatı omuzlamış kahraman eşlersiniz. Sizlerin her bir duası bu milletin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.