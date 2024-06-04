Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Genel

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılması çalışmaları sürüyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığı belirtilerek, önümüzdeki günlerde de yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapının yıkımına devam edileceği ifade edildi. Bugün ise Göreme Beldesi Balon kalkış alanında 11 İglo evin yıkımı gerçekleştirildi.

04.06.2024 14:47
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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına devam edildi

NEVŞEHİR - UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı, tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren ve ya imara aykırı ve kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bu gün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Göreme Beldesi Balon kalkış alanında izinsiz ve kaçak yapılan toplam 11 İglo evin yıkımı gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda Kapadokya Alan Başkanlığı'na iş makineleri gerçekleştirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

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