Kayıp Gençlerin Aracına Ulaşıldı

Giresunlu kayıp gençlerin içinde bulunduğu araca ulaşıldı
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan yolda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı. Heyelan sırasında deniz tarafında doğru sürüklenen araç iş makinelerinin çalışmaları sonrasında bulundu.
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