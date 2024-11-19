Kelle Paçaya Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kelle Paçaya Yoğun İlgi

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Kilis'te soğuk havalarla birlikte kelle paça, doğal antibiyotik olarak ilgi görüyor.

19.11.2024 14:11
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Soğuğa karşı doğal antibiyotik: Kelle paça

KİLİS - Kilis'te havaların soğumasıyla beraber doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya olan ilgi arttı.

Kilis'te havaların soğumasıyla beraber halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya ilgi arttı. Sabahın ilk saatleriyle beraber derecesi yüksek fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Nezle ve grip olamamak için kendilerini korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kelle paçacılara geliyor.

Kelle paçacı Muhammed Abdulgani, "Yaklaşık 10 yıldır çalışmış olduğum bu meslekte ustalarımız 60 yıldır çalışarak çok fazla usta yetiştirdiler. Kelle paça ve diğer ürünlerimizde kemik suyu kullanıyoruz. Buda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki kemikleri güçlendiriyor. Kelle paça çorbası ve tandırda kelle nesilden nesile yıllardır süre gelen bir yemek. Biz sabahın erken saatlerinde iş yerimizi açarız ve gecenin geç saatlerine kadar hizmet veriyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Biz orijinal kemik suyunu kullanıyoruz. Bu kemik suyu ile kelle paça çorbası birleşince nezleye, gribe çok iyi geliyor. Sarımsağın, soğanında çok faydası var. Bizde de yemeklerimizin yanında sadece soğan ve sarımsak veriliyor" dedi.

Kelle Paçaya Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kelle Paçaya Yoğun İlgi - Son Dakika

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