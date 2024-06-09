Kimliği evde unuttu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Genel

Kimliği evde unuttu, gözyaşlarına boğuldu

Beylikdüzü'nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı.

09.06.2024 11:05
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Kimliği evde unuttu, gözyaşlarına boğuldu

Beylikdüzü'nde kimliğini unutan öğrencinin imdadına kardeşi yetişti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavaı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibariyle başladı. Beylikdüzü'nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince stresli anlar yaşadı. Gözyaşları içerisinde kalan öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kardeşinin kimliğini motosikletiyle almaya giden abi, kapıların kapanmasına saniyeler kala kimliği yetiştirdi. Yine aynı okulda kapılar kapatıldıktan saniyeler sonra okula gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. Kapının önünde bekleyen vatandaşların ısrarlarına rağmen sınav görevlileri ve polis geç kalan öğrenciyi içeriye almadı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Eğitim, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kimliği evde unuttu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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