Konak Belediyesi İşçileri Maaş Krizi Nedeniyle Grevde

Maaşlarını eksik alan Konak Belediyesi işçileri grevde

İZMİR - Bir süredir maaş krizinin yaşandığı Konak Belediyesinde işçiler, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve maaşlarını eksik almaları sebebiyle siyah kıyafetler giyerek iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçiler anlaşma sağlanamaması ve maaşlarının eksik yatması nedeniyle Konak Belediyesi önünde toplandı. İki saat boyunca grev kararı alan işçiler, ara ara çeşitli sloganlar attı.

"Anlaşma sağlanmazsa çeşitli eylem planlarımız var"

Grup adına konuşan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, "Toplu iş sözleşmesinin son 60 günlük sürecinin 20 günü kaldı. Eğer herhangi bir anlaşma olmazsa, 7 Mayıs'ta Konak Belediye işçisi greve çıkacak. Biz bu konuda çok kararlıyız. Amacımız, toplu sözleşmenin masada bitmesi. Ancak Sodemsen'in, işveren yetkililerinin ve belediye yönetiminin duyarsız, umursamaz ve ciddiyetsiz tavırlarından dolayı biz bugün Konak Belediyesi işçileri ile birlikte iki saatlik eylem yapıyoruz. Eğer anlaşma olmadığı sürece bu eylemler iki saati aşacak. Yarım günlere, tam günlere çıkacak eylemlikler yapacağız. Çeşitli eylem planlarımız var. Bunları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz"

İşçilerin ortalama bir yıldır zam almadığını belirten Aras, şunları kaydetti:

"İki ay öncesinde, Karabağlar sözleşmesi bittiğinde, 'Masaya oturalım. Karabağlar sözleşmesi bitti. Konak Belediyesi de Karabağlar kadar eski bir yer. Karabağlar Belediyesi, Konak Belediyesinden ayrıldı. Bu toplu sözleşme şartları orada oluşabiliyorsa, Konak Belediyesinde oluşmak zorunda' dedik. İşçiler 20 yıldır burada toplu sözleşmeli çalışıyor. İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Gelin, bu işi masada bitirelim."

"Bu ay 12 bin 700 TL maaş yattı"

Sözlerini sürdüren Aras, "Burada çalışan bin 500'e yakın işçi aynı zamanda belediye başkanımızın da mesai arkadaşları. Her biri sokağa çıkıp çalıştığı ve emek ürettiği zaman, Konak Belediye Başkanımızın yüzü oluyoruz. Sokakları süpürüyoruz, çöpleri topluyoruz, hizmet üretiyoruz. Bunun karşılığını istiyoruz. Başka bir gayemiz yok. Bu ay 12 bin 700 TL maaş yattı. Bu işçiler çocuk mu? Konak İzmir'in kalbidir. İşçiler maaşlarını istiyor" açıklamalarında bulundu.