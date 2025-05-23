Kredi Borcu Evi Aldı - Son Dakika
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Genel

Kredi Borcu Evi Aldı

23.05.2025 21:59
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Emekli İbrahim Yürük, 24 bin TL'lik borcu yüzünden 6 milyon TL'lik evini kaybetti.

İhmal ettiği 24 bin liralık kredi borcu 6 milyon liralık evinden etti

İSTANBUL - Ataşehir'de yaşayan emekli İbrahim Yürük, 24 bin TL'lik kredi borcunun ödeyemeyince 6 milyonluk evinden oldu.

Ataşehir'de yaşayan emekli İbrahim Yürük 2019 yılında işlerinin kötüye gitmesiyle bankaya olan borçlarının bir kısmını maddi zorluklar nedeniyle ödeyemedi. Banka alacağını tahsil edemeyince borcu varlık yönetim şirketlerine devretti. 2019 yılında borçlu olduğu tutarın 24 bin TL olduğunu ifade eden Yürük, ilgili varlık şirketinin bu borca karşılık kendisinden 120 bin TL talep ettiğini, yaptığı taksitlendirme tekliflerininse kabul edilmediğini belirtti. Emekli maaşıyla geçindiğini ifade eden Yürük, "Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL'lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" dedi. Bu süreçte yaşadıkları evlerine haciz konuldu ve icra süreci başladı. Yürük, satış gerçekleşmeden önce icra müdürlüğüne başvurarak evin tek yaşadığı konut olduğunu belirtse de olumlu yanıt alamadığını söyledi. Kısa süre sonra evin satışa çıktığı ve tapu kaydının el değiştirdiği bildirildi.

"2 milyon TL teklif ettim, yine kabul etmediler"

İbrahim Yürük, borcunun 2024 itibarıyla faizlerle birlikte 190 bin TL'ye yükseldiğini, ancak borcunu kapatmak için yaptığı yüksek meblağlı tekliflerin de şirket tarafından reddedildiğini iddia etti. Yürük "200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri 'Evi istiyoruz' oldu" şeklinde konuştu.

Tapuya giderek ev için aile konutu şerhi koydurduklarını ifade eden Yürük, buna rağmen daha sonra evin tapudan düştüğünü ve 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını söyledi. Tapudan ise "cebren alınmış" cevabını aldığını belirten Yürük, "Borcu ödemek istiyoruz ama kimse ödeme kabul etmiyor" dedi.

"Evimde annemin babamın emeği var"

İbrahim Yürük, eşiyle birlikte yaşadığı evin kendileri için tek yaşam alanı olduğunu belirterek, "Bu evde annemin, babamın emeği var. Yavrumun kokusu duruyor bu evde. Çok çaresiz kaldık" sözleriyle yaşadığı duygusal süreci anlatarak durumun çözülmesini ifade etti.

Kaynak: İHA

Ataşehir, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Hukuk, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kredi Borcu Evi Aldı - Son Dakika

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